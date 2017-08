Tror på overskudd til tross for konsert-utsettelsen

Nyheter

Men artisten skulle i hvert fall ikke ha noe mer. Det var ifølge Geir Ove Sagvold i arrangementsstaben det aller viktigste å få avklart da de tok avgjørelsen om å avlyse - og sette opp konserten på nytt igjen om bare to uker.

– Åge Aleksandersen viser stor velvilje. Han står på scenen 2. september med akkurat samme kontrakt som vi skrev til den opprinnelige datoen, og skal heller ikke ha noe ekstra for at den planlagte konserthelgen ikke ble noe av, opplyser Sagvold.

Sikkerhetsansvar

Likevel satt det langt inne å skulle avlyse Åge-konserten for første gang i rekken av femten årlige konserter med trønderrockeren.

– Fryktelig langt inne. Det er ikke noe vi vil, men vi måtte tenke på sikkerheten. Slik værmeldingen så ut idet vi tok avgjørelsen ville det bli sørvest og regn rett i mot scenen. Det kunne gå utover både utstyr og strømkabler, og rett og slett være livsfarlig, konstaterer arrangementsmedarbeideren.

I tillegg kunne det blitt både glatt for publikum og trengsel for å komme inn i teltet, uten at det var det aller viktigste i sammenhengen.

– Nå ble det ikke så mye regn akkurat mens konserten skulle vært, men mye både før og etterpå. Vi må uansett forholde oss til fagfolkene, vi kunne ikke si at - nei, vi tror ikke noe på den værmeldingen.

Ekstrakostnader

215 vakter var hyret inn for å holde styr på festdeltakerne. Allerede søndag morgen startet jobben med å få dem til å stille opp den 2. september istedet. Om ikke alle kan, må det skaffes andre som kan stille opp. De siste dagene har det også vært avklaringsmøter opp mot Coop-cupen, som arrangeres samme dag som Åge-konserten nå blir.

– Det er heldigvis et endagsarrangement, som er ferdig på ettermiddagen. Foreldre til spillere fra tolv år og nedover stiller som frivillige der, mens vaktene på Åge-konserten er hentet fra foreldrene til spillere fra tretten år og oppover.

Dermed skal ikke nødvendigheten av dugnadsinnsats kollidere altfor mye i arrangørklubben. Andre lag og foreninger stiller også vakter til festen, og får betalt i klubbkassa fra Verdal IL.

– Vi har stor tro på at det går fint å få på plass nok vakter på den nye konsertdatoen, sier Sagvold.

Likevel vil flyttingen gi en del ekstrakostnader som følge av at mye som var gjort klart før avlysningen må gjøres på nytt.

– Hvor mye vet vi ikke, antakelig vet vi det ikke eksakt før etter konserten er gjennomført, sier han. Etter det Innherred kjenner til kan det være snakk om sekssifrede beløp i ekstrakostnader, og i tirsdagsavisa uttalte Sagvold arrangementskollega Svein Edvard Selnes at de nok trengte i hvert fall opp mot 2.500 publikummere den 2. september for i det hele tatt å gå i balanse.

Lavt overskudd i fjor

Ifølge fjorårets regnskap i Verdal IL ga Trønder-Rock bare et overskudd på litt over 100.000 kroner, som ble fordelt på klubbens egne lag som hjalp til på dugnad.

– Det tallet forteller ikke hele sannheten. Før man kommer til nettoresultatet som legges inn i regnskapet er det ført en del utgifter som i praksis tilfaller klubben selv, forklarer Sagvold.

Blant annet er utgifter til leie av telt, gjerder og utstyr en stor utgiftspost til selskapet Vasas, som er et utleieselskap heleid av Verdal IL. Ifølge Sagvold er også en del andre utgifter i forbindelse med konserten penger som pløyes tilbake i klubben selv om de står på minussiden i arrangementsregnskapet.

– Det vi betaler ut til andre lag og foreninger for dugnadshjelpen er naturligvis også utgiftsført før det endelige resultatet. Overskuddet i fjor som ble fordelt til lagene som bidro med dugnadsinnsats gjelder våre egne lag, poengterer han.

Veldig positive

Geir Ove Sagvold fremhever at Verdal IL har møtt stor velvilje både i egen klubb og andre samarbeidspartnere etter avlysningen.

– Jeg føler at folk er veldig positive, og alle vil hjelpe til når vi prøver på nytt.Tirsdag deltok han selv etter at arbeidsdagen på Gjensidige var slutt i jobben med å montere ned telt i parken. De skal nemlig brukes under Øras Dager, som starter torsdag. Når martnan er ferdig på lørdag må teltene tas ned i sentrum og settes opp i Folkeparken igjen.

Alle gjerdene og innhegningene i parken får imidlertid stå frem til Åge-konserten blir gjennomført på ny dato.

Forhåndssalget utgjør aldri noen stor del av det totale publikumstallet. Faktisk var årets 420 solgte billetter ganske høyt. Åge-konserten har samlet alt fra litt over 2.000 publikummere til rundt 6.000 et år det var helt fantastisk sensommervær. I fjor var det litt over 4.000 i Folkeparken. Hadde konserten blitt gjennomført sist lørdag, spørs det om ikke publikumstallet kunne blitt rekordlavt. Ergo var nok utsettelsen også økonomisk en veldig riktig avgjørelse, selv om den medfører ekstrakostnader.

– Nå krysser vi både fingrer, tær og alt annet for at også værgudene spiller på lag neste helg, sier Geir Ove Sagvold.