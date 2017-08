Dixi ga Stiklestad hotell godkjentstempel

Nyheter

Torsdag fikk Stiklestad hotell, eller Scandic Stiklestad om man vil, besøk av hotellkjedens egen tilgjengelighetsambassadør Magnus Berglund.

Han har alltid med seg servicehunden Dixi, som hjelper den revmatisme-rammede ambassadøren med små og store ting i hverdagen - og den snille hunden er alltid en populær medhjelper når Berglund skal sjekke kjedens hoteller.

– Den første gangen vi møter noen hilser de på meg, og så på hunden. Neste gang hilser de på hunden, og så på meg. Og tredje gang hilser de bare på hunden, smiler Berglund.

Fikk aha-opplevelse

Selv om han utfører en grundig sjekk av til sammen 135 punkter i Scandics tilgjengelighetsstandard, er møtene med hotellets ansatte lagt opp til å være både provoserende, spennende og artige, med en god dose humor.

– Det er veldig viktig med bevisstgjøring. Mange vet ikke alle behovene folk med ulike funksjonsnedsettelser har. Det er mange ting man ikke tenker over, sier ambassadøren.

Selv jobbet han som kokk i Scandic før han fikk en revmatisk sykdom som gjorde arbeidet umulig.

– Jeg tenkte heller ikke over alle utfordringene det var mulig å møte på, før jeg faktisk møtte på dem.

Så etter en reise i 2002 tok han kontakt med Scandic, og siden 2003 har han vært ambassadør for tilgjengelighet i hotellkjeden. En jobb som ikke har gått upåaktet hen, Berglund har både fortalt om jobben på CNN og BBC, og snakket for forsamlinger i EU, FN og UNWTO.

Ikke bare rullestolbrukere

Når folk hører begrepene universell utforming og tilgjengelighet, havner tankene fort på rullestolbrukere. Det er viktig, for all del, men det handler om så mye mer enn det.

– Folk kan ha beinbrudd, nedsatt hørsel, eller være blind. Det trengs krykkeholdere, teleslynge, det skal være vibrasjonsvekkerklokke og -brannalarm til utlån og ledelinjer eller fargeforskjeller på teppegulvet, sier Berglund om noen av kravene i sjekklista.

90 av dem er obligatoriske å jobbe med for alle hoteller, resten gjelder nybygg eller renoverte hotell.

– I tillegg er det en del ting som er greit å tenke over, selv om det ikke står på lista. Selv om jeg altså var kokk tidligere, hadde jeg aldri tenkt så nøye over hvordan maten bør legges på tallerkenen når man serverer til blinde. Men den bør plasseres i en klokkeformasjon, med kjøttet eller fisken ett sted, potetene et annet sted, grønnsakene og så videre.

Ser bra ut

Stiklestad hotell får mer enn godkjent av Berglund og medhjelper Dixi.

– Hotellet fremstår veldig moderne, og de har tenkt på det meste, sier Magnus Berglund.

Hotelldirektør Bjørg Aase Aksnes er strålende fornøyd med rundturen.

– Vi har lært mye. Nå har vi hatt god dialog med ulike brukergrupper og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon hele vegen, men dagen i dag har gitt oss enda flere innspill til forbedringer. Vi kan alltid bli bedre på enkelte ting. Det viser seg også at stadig flere, både konferanser og andre, ikke vil komme til hotell som ikke er veldig godt tilrettelagt for alle.

Ute og inne

Tilgjengelighet handler heller ikke bare om selve bygget, men også om alt rundt.

– Det kan handle om å ha åpne områder utenfor, eller for eksempel å ha et oppslag med telefonnummer inn til resepsjonen ved handikap-parkeringen. Der kan noen bli stående og trenge hjelp, påpeker Magnus Berglund.

På Stiklestad har de allerede sett seg ut flere ting de vil få ordnet, og dessuten skal de sette bevisstgjøringen ut i praksis blant de ansatte.

– Vi skal la alle sitte i rullestol en dag, og se hvordan det går for dem å komme seg frem, sier Bjørg Aase Aksnes.