I Verdal har nå så å si alle et sted å bo

I en kronikk i Adresseavisen torsdag går det frem at tallet på bostedsløse har gått kraftig ned i Norge siden 2012.

«Alle» har bolig

Ikke minst trekkes Verdal frem, der de har gått fra 46 bostedsløse i 2012 til «under fem» bostedsløse i 2016 - i praksis så å si ingen uten et sted å bo.

– Utviklingen er svært gledelig. Vi i Husbanken er veldig fornøyd med det gode boligsosiale arbeidet som gjøres i kommunene, skriver kronikkforfatteren, fungerende regiondirektør Georg Ole Vesterhus i Husbanken Midt-Norge.

Samarbeid

Resultatene kommer som følge av langvarig og bred nasjonal satsing, og samarbeid mellom stat og kommune. Særlig gledelig mener Husbanken den store nedgangen blant unge og barnefamilier er.

– Det å være en del av et nabolag, bo slik at du kan invitere familie og venner hjem, ha et sted å gjøre lekser, et sted å hvile etter arbeid, kort og godt et trygt sted å leve er avgjørende for hvordan du har det, fastslår Vesterhus.

Boligkontor fra 2013

Verdal kommune fikk sitt eget boligkontor 19. april 2013. Det ble opprettet nettopp med tanke på å bistå vanskeligstilte innbyggere med å få stabile boforhold.

– Tidligere har dette området vært mer flytende og tilfeldig. Nå har vi løftet den boligsosiale kompetansen opp på et høyere nivå, sa leder for boligkontoret, Janne Stenbakk Grande etter åpningen.

Seks ansatte jobbet der fra starten av, med tre hovedområder: Saksbehandling, oppfølgingsteam og utvikling av variert boligmasse for innbyggere med rett til kommunal bolig.