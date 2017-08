I dag er det lek, læring og moro i Bjarnebukta

Nyheter

Torsdag 24. august er det ulike aktiviteter ved Verdalselva bak YX-stasjonen på Stekke mellom klokken 14 og 17, i forbindelse med Øras dager.

Uteavdelingen og kulturtjenesten i Verdal kommune har fått tak i en flyteleider, som ble lagt ut i elva torsdag morgen. Den er åtte meter lang, og skal brukes slik at de som kommer dit vannvegen kan legge til, og publikum lett kan komme seg opp i båtene.

Innherred kajakklubb, Innherred brann og redning, Verdal Røde Kors og YX-stasjonen deltar alle på arrangementet, sammen med Redningsselskapet som kommer med Elias-båten og Ole Morten Larsen som vil vise frem sin elvesyklingsaktivitet som han har ivret for i mange år.

– Vi håper mange tar turen innom. Det blir salg av kaffe, brus og is, og det settes ut benker for publikum i området, sier rådgiver på kulturtjenesten i Verdal kommune, Frode Strand.

Verdal sportsdykkerklubb skulle egentlig også delta, men etter å ha foretatt befaring i elva har de konkludert med at det har vært for mye nedbør den siste tiden og er for dårlig sikt, slik at forholdene ikke er sikre nok for aktivitetene de hadde planlagt. Istedet har de invitert til åpen dag i bassenget på Verdalsøra barne- og ungdomsskole i kveld klokken halv ni for de som har lyst til å prøve fridykking.