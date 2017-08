Nyheter

Fagrådsleder Ole Gunnar Hallager for Handel, service og reiseliv i Verdal Nærinsforum har levert søknad om skjenkebevilling til et arrangement under Øras dager fredag.

Fredag kveld arrangeres det «Hjemmebryggeraften» på Verdalsøra der det står ølsmaking, fagprat og mat på programmet.

Det er påmelding til kvelden, og 200 plasser. Næringsforumet har søkt om å få servere øl inntil 4,7 prosent.

Innherred samkommune har godkjent søknaden.