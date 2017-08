Gjorde stas på asfaltleggerne

Nyheter

Torsdag var en gledens dag i Helgådalen. Foreningen 50+ disket opp med kaker og kaffe til asfaltarbeiderne som har stått på natt og dag i tre uker for å gjøre veien oppigjennom dalen litt mer kjørbar.

–Du må tro vi er fornøyd med nytt dekke. Det er nesten som å kjøre på bomull. Ja, det har blitt kjempebra alt i hop, foreller en gledestrålende Målfrid Garli, som er leder i 50+. Foreningen startet for øvrig for tre år siden, er for de over 50 år og teller i dag over 50 medlemmer som arrangerer sosiale sammenkomster og turer.

Gammel veg blir som ny I alt får nærmere 15 mil med veger i Verdal en nødvendig opprusting.

Garli forteller at i tillegg til kakene, som ble sponset av lokale aktører, så fikk asfaltleggerne enda en ekstra påskjønning.

–Inge Storholmen kom innom med nyplukka molte, så da fikk de det også. Du skal tro de ble glad. Det ble ei veldig trivelig stund, med både norske og svenske arbeidere i staben. Vi er veldig imponert over dem. De har jobbet og jobbet, og nesten ikke sovet, men enda var det ingen sure miner og se, påpeker Garli.

Til uka blir veien ferdigstilt og avkjørslene til sideveiene ordnet.

–Litt køståing har det vært, men det er det verdt. Vi har ventet gladelig på å komme forbi, når dette er resultatet, smiler Garli.