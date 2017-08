Her er en gladnyhet for fergepassasjerer

Nyheter

Det skal bygges nytt venterom på fergeleiet på Ytterøy i Levanger. Dagens venterom rives, og det bygges nytt bak dette.

Et nytt bygg på 11,5 meter ganger 4,4 meter skal settes opp. Norconsult har på vegne av Statens vegvesen sendt søknad til Levanger kommune, der man ber om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Området er på kartet merket som LNF-område.

– Tiltaket omfatter fjerning av eksisterende venterom og erstatte dette med et nytt bygg med teknisk rom, toalett og venterom plassert like sør for eksisterende bygg. Eiendommen er i dag FV135 som går en runde på Ytterøya. Tiltaket vil ikke gi hverken endret bruk eller endret adkomst. Særlig grunn til denne dispensasjonssøknaden er at eksisterende venterom er utslitt og må fornyes, står det i søknaden.

Norconsult viser til at naboer til tomta er varslet.

Planen om nytt venterom ble også omtalt i fjor høst: