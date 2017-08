Klager på hyttenrenovasjonspunkt i Åsenfjorden

Nyheter

Beboere i Vollamarka i Åsenfjord har sendt et brev til Levanger kommune angående planer om et større renovasjonstorg i tilknytning til boligfeltet.

Det stilles spørsmål rundt nabovarslingen, og påpekes at det er brukt gamle kart som ikke gjengir virkeligheten i dag. Beboerne mener naboer også lenger unna burde fått nabovarsel.

– Feil plassering

De frykter økt trafikk, og mener plasseringen av returpunktet ligger slikt at det ikke er naturlig for hytteeiere på Løvtangen og i Lofjorden, å bruke dette.

– Det er grunn til å spørre seg om de instanser som har fått uttale seg har fått fullstendig informasjon om størrelsen på anlegget, antallet brukere og konsekvenser med hensyn til plassering, står det i brevet.

– Brukes av skolebarn

Det vises videre til at det er skolebarn i området, og at gata brukes til lekeplass for alt på hjul.

– Slike anlegg må legges utenfor boligområder!, konkluderes det.