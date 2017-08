Åpnet løype til 1.8 mill.

Nyheter

Løypa ble offisielt åpnet i kveld, og mange kom til Nesseguttbanen for å prøve rulleski for aller første gang. Mange har allerede tatt i bruk den asfalterte turløypa som strekker seg over 1.200 meter - og som har kostet totalt 1,8 millioner kroner. Halvparten av finansieringen skjer gjennom spillemidler.

- Resten dekkes gjennom egenkapital fra avdelingene i klubben, og vi har også søkt om støtte fra Gjensidigestiftelsen, NTE og kommunen, sier skiavdelingens driftige leder Sturla Lorås.

Åpningen skjedde uten pomp og prakt - i god Nessegutten-tradisjon, for det er aktivitet som var i fokus fra første stund. For skiavdelingen blir dette en perfekt arena for barmarkstrening, løypa vil etterhvert få flomlys - og den asfalterte, brede traseen vil også bli benyttet som trygg skolevei til Nesheim barneskole.

- Alle som vil, kan få prøve seg. I vinter blir det aktuelt å snølegge traseen, sier en av de virkelige ildsjelene i Sportsklubben Nessegutten, Sturla Lorås.