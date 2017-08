Folk leser Åses bok med gråt og latter

Nyheter

«Det vart ei lang reis'» er Einar Lyngs konklusjon ved inngangen til sitt 93. år - og som ble hans siste. Dattera Åse Eldrid Lyng har skrevet ei bok om hverdagsmennesket Einar som får sine siste tre år på sykeheim i Verdal.

–Den blå time henspiller på slutten på livet. Det kan høres ut som ei trist bok, men den er full av humor. Folk som har lest boka sier den er lett skrevet, og de leser den med en blanding av latter og gråt, forteller Åse E. Lyng.

Hvordan får verdig slutt

–Temaet er egentlig om eldreomsorg, og det handler om hvordan få en verdig slutt. Min far ble dement i en alder av 90 år, og han ble 93. Han var på begge sykeheimen i Verdal, på Ørmelen og i Stiklestad allé.

–Hvordan opplevde du det?

–Jeg synes avdelingen på Ørmelen var kjempekoselig, der kunne han gå rett ut i sansehagen. Der var det veldig godt tilrettelagt sammenlignet med på Verdal bo- og helsetun. Der er det en lang korridor og personalrommet i en ende, og kjøkken og stueavdeling i den andre enden. Da blir det fysiske skiller og er veldig dårlig tilrettelagt.

Systemkritikk

Åse Lyng fremhever at kritikken som kommer fram i det store og hele er en systemkrtikk. I forordet til boka skriver hun: (...) I min fars tilfelle fantes det en stab av dyktige, oppofrende pleiere og andre tilsatte som gjorde så godt de kunne i en hektisk hverdag innenfor de rammene som var satt. Likevel kan det ikke underslås at det her, som i alle yrker og situasjoner der vi har med sårbare mennesker å gjøre, finnes et forbedringspotensial hva innsikt og rutiner angår. (...).

«Den blå time» er samtidig langt mer enn en fortelling om ting som ikke fungerte så godt som det burde. Boka tar opp mange sider ved det å være pårørende til demente.

–Jeg synes selv dette er ei god «oppskriftsbok» for etterkommere og pårørende. For det kan skje mange ting med deg som pårørende. For meg kom etiske dilemmaer brått på. For eksempel ble det på slutten snakk om pappa skulle ha blodoverføringer, altså livsforlengende behandling. Nå ble situasjonen slik at jeg slapp å ta stilling til dette spørsmålet ettersom det gikk fort på slutten av livet.

Honnør fra sykepleiere

De tre årene på sykehjem er en rød tråd – og det er en relativ trist avslutning. «Den blå time» har altså temaer som folk kan kjenne seg igjen i, og Åse Lyng har fått tilbakemeldinger også fra ukjente som har takket henne for dette bidraget om eldreomsorg.

–Sykepleiere som har lest boka har trykket den til sitt hjerte.

Boka, som til å begynne med var rettet mot egen familie og venner, har altså fått et bredere publikum. På alzheimerdagen den 21. september skal Lyng lese fra boka i et arrangement i Sunndalsøra. Hun håper også å kunne få til noe lignende på Verdal bibliotek.

Åse Eldrid Lyng er pensjonert lektor fra Sunndal vidaregåande skole. Hun er født i Verdal, er cand.philol. med tysk hovedfag fra Universitetet i Oslo og har hatt studieopphold som stipendiat i Tyskland og Sveits. Siden slutten av 1980-tallet har hun vært aktiv som maler og deltatt på en rekke utstillinger. «Den blå time» er hennes første bok. Bokprosjektet startet med at hun skrev ned ting underveis de tre årene faren var på sykeheim. I tillegg satt hun med en del notater som faren hadde skrevet ned fra sitt liv. Boka er således mye mer enn en historie om eldreomsorg og det tematiske rundt utfordringer som pasient og pårørende får.

Mye lokalhistorie

–Det er mye lokalhistorie her som må være spesielt interessant for verdalinger. Pappa har skrevet om de fattige 30-årene, om hvordan de jobbet for å få tjent nok. Pappa gikk sammen med faren sin på Øra med potetvogn og solgte poteter til Grennes Hotel. Han fisket også på fjorden og hadde nesten ikke tid til å gå på skolen.

Andre glimt handler blant annet om Stiklestad og jubileet i 1930. Der var han med som suvernir- og sjokoladeselger.

–Og så forteller han mye fra Fæby gård der han jobbet mye før han kom inn i militæret. Ebba Astrup er veldig sentral, og Rostad barneheim. Pappa hadde stor respekt for Astrup og snakket mye om henne. Så har han skrevet om krigsutbruddet i Narvik, og om oppbyggingen etter krigen. I notatene skriver han om hvordan han på kveldstid brukte trillebår og gravde ut tomt for handmakt. Han var også en av de første som kjøpte seg bil. Han var et hverdagsmenneske, og sånn sett en av mange tusen. Men jeg bruker han som et eksempel til å fortelle ei historie der jeg også setter søkelys på enkelte sider ved vår eldreomsorg. Jeg vil med boka skape en større forståelse for de prøvelser vi alle kan bli stilt overfor på reisa ved livets slutt.

Trykker opp

Boka er i ferd med å bli trykket opp på nytt ettersom det første mindre opplaget langt fra dekket etterspørselen.

–Jeg var egentlig i tvil om jeg skulle gi ut boka. Først prøvde jeg meg hos de store forlagene, men jeg er jo verken ung eller lovende i en alder av 70 år. Så manuset ble refusert. Men et par slektninger og en norskkollega på skolen leste boka. Nei, dette er bra. Bare gi det ut, ble det sagt. Så jeg har gjort det for egen regning da.