Leksdal nede for telling

Nyheter

Ikke mindre enn 250 tilskuere er på plass i solskinnet på Blautmyra, og kampen inneholder alt det et ekte lokalderby skal ha på dette: Steintøffe dueller, flust med kjefting mellom spillerne og mot dommeren, ballen stort sett høyt til værs og kampen blir spennende helt inn.

Leksdal åpnet best, og hadde et skudd i stolpen etter et kvarter. Men så sloknet hjemmelaget, og Henning tok ledelsen etter en snau halvtime. Ti minutter senere kom 0-2 etter et billig idømt straffespark. Vertskapet "fikk" et straffespark tre minutter før pause, men det satte Erlend Røstad rett på Henning-keeper Jøran Klefstad Dahl.

P.S.: Det ble 2-2 i det tilsvarende nabo-oppgjøret som gikk på feil side av kommunegrensen i vår.