Pågrepet mann løslatt - og pågrepet igjen

Nyheter

En verdaling i begynnelsen av 30-årene ble i kveld pågrepet etter at han har brutt besøksforbudet han fikk etter at han først ble pågrepet for drapstrusler ved 13-tiden søndag. Mannen ble først satt fri, men altså pågrepet igjen ved 19.30-tiden - etter at han knuste en rute til en kvinne i 20-årene som er en av to fornærmede i saken. Nå blir det natt på glattcelle.

Til Trondheim

- Mannen fikk besøksforbud mot begge personene han skal ha drapstruet. Han ble deretter satt fri, men trosset altså besøksforbudet og ble pågrepet i kveld. Den siktede blir transportert til arresten i Trondheim, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen hos politiet i Nord-Trøndelag.

Operasjonslederen legger til at den siktede ikke bare nøyde seg med å bryte besøksforbudet mot kvinnen han truet på livet. Etter å ha knust et vindu i hennes bolig, skal han har oppsøkt en annen adresse der han skal ha gått løs på biler og gjort hærverk.

Relasjon til begge

– Mannen har en relasjon til personene han har truet, bekreftet operasjonsleder Kjetil Mollan ved politiet i Nord-Trøndelag ved 14-tiden i dag.

Den første pågripelsen skjedde like før klokka 13.00 søndag, og mannen satt i avhør på lensmannskontoret i Levanger og Verdal - i Møllegata. Det blir ikke opplyst hvor i Verdal pågripelsen skjedde. Operasjonslederen bekrefter at den pågrepne er en gammel kjenning av politiet, og han skal være tidligere straffedømt.

Ved 15.50-tiden opplyste politiet at etterforskningen foregår med uforminsket styrke, og vil fortsette utover kvelden. Saken har høy prioritet, og det blir selvsagt opprettet straffesak mot verdalingen. Det er fortsatt uklart om politiet vil begjære ham varetektsfengslet i morgen.