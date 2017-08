Tre menn i slåsskamp ved utested

Nyheter

Klokken 02.05 natt til søndag fikk politiet melding om slagsmål utenfor et utested i Levanger. Ifølge politiets twittermelding skal tre personer ha slåss, alle menn i 20- eller 30-årene.

– De blir anmeldt for ordensforstyrrelse. En av dem blir også anmeldt for å hindre politiets arbeid. Han nektet å samarbeide og kom med ukvemsord. Vi måtte bruke fysisk makt for å få kontroll, sier operasjonsleder i politiet Kjetil Mollan.

To fra Levanger

Mollan opplyser at bråket startet inne på utestedet Orion.

– To av personene er fra Levanger, mens en er fra Vestlandet. Ingen ble skadet, forteller Mollan.

Munnhuggeri hadde vistnok ledet til slåssingen, skriver politiet på Twitter.