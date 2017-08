Å være frivillig gir livsglede!

Nyheter

Da jeg mistet bestemoren min i kreft, var det lite fokus på oss som var pårørende. Det var derfor jeg ville bli frivillig, for jeg ville gi noen det jeg ikke fikk, sier hun.

Tre ganger i semesteret er Kvitle Bakk med og arrangerer Temakafe, et møtested for kreftrammede, pårørende og etterlatte. En temakafe består av et foredrag om et kreftrelatert tema, har et kulturelt innslag og inviterer til gode samtaler.

Hun føler også at hun får mye tilbake for det arbeidet hun gjør med temakafeene.

– Å være frivillig gir ro i sjela, synes hun.

Fokus på trivsel

På Temakafeen på Rødkløverhuset en onsdags ettermiddag treffer vi blant annet Mona Lersveen. Hun har deltatt jevnlig på temakafeene i nesten to år som pårørende til en kreftsyk og synes de frivillige gjør en fantastisk innsats.

– De frivillige er flotte og trivelige og gjør at vi føler oss veldig velkomne. De gir oss lyst til å komme tilbake igjen, sier hun.

Lersveen er selv ei dame som engasjerer seg på mange forskjellige områder i lokalsamfunnet, men på temakafeen synes hun det er godt å komme og bare være pårørende.

– For det første er det mange interessante tema som tas opp hver gang og som danner grunnlaget for gode samtaler etterpå. I tillegg er det godt å snakke med andre pårørende og andre som har hatt kreft som forstår hva det vil si å oppleve en kreftsykdom.

Men hun understreker at det ikke er bare sykdomsprat.

– Det er en sosial og trivelig møteplass, med fokus på trivsel. I tillegg er det hyggelig å se kjente ansikt etter hvert som man blir kjent, legger hun til.

Humørsprederne på kirurgisk

På andre siden av parkeringsplassen på Sykehuset i Levanger er en annen frivillig i full sving. Lukten av nystekte vafler forteller at kirurgisk sengepost har fått besøk av ukas hjelper, og denne dagen er det Inger Marie Trætli som styrer vaffelpressa. Det har hun holdt på med i et års tid etter at hun ble pensjonist.

Trætli opplever mye glede i å være tilstede på sengeposten.

– Vi deler ut kaffe og vafler til de som er på sengeposten, og er en samtalepartner hvis noen ønsker det, forteller hun. Ofte er vi like mye tilstede for de pårørende som pasientene.

– Jeg har blitt takket mange ganger for den innsatsen vi frivillige gjør på sykehuset, forteller hun.

Avdelingsleder ved kirurgisk sengepost på Sykehuset i Levanger, Aud Marit Vongraven, er også svært takknemlig for innsatsen og sier at frivillige som Trætli er uvurderlige for sykehuset.

– De frivillige gjør en fantastisk innsats og det utgjør det lille ekstra. Ettermiddagene er gjerne travle for de som jobber på sengeposten, og jeg ser at det betyr mye for både pasienter og pårørende at noen stiller opp og bruker av sin fritid for å spre trivsel på et travelt sykehus, sier Vongraven, som ikke ville vært den innsatsen de frivillige gjør på sykehuset foruten.

Trætli har tidligere både jobbet på sykehuset og som hjelpepleier og vernepleier, så hun kjenner miljøet godt og vet hva pasientene trenger. Men hun understreker at du ikke må ha den kompetansen for å være frivillig.

– Hvem som helst kan gjøre dette som vil yte litt omsorg for andre. Det holder massevis om man er en person som liker å prate med andre og som har lyst til å gi litt av seg selv, tror Trætli.

Aud Marit Vongraven er enig, og legger til at om tilbudet skulle forsvinne, ville det være et tap for avdelingen.

Trenger flere frivillige

Kaja Hovde Bye er ansvarlig for Kreftforeningens frivillige aktiviteter i Nord-Trøndelag og er imponert over innsatsen alle legger ned.

– De frivillige gjør en fantastisk jobb, og det er gøy å se deres iver etter å stadig lage et bedre tilbud for kreftrammede i Levanger og Verdal. Men vi har også behov for flere frivillige for å kunne opprettholde tilbudene.

Mona Lersveen håper at tilbudet med temakafeen fortsetter og gjerne også utvides.

– Jeg håper at det kommer flere frivillige sånn at belastningen ikke blir for stor for de som er her.

Lersveen tror at uten temakafeen så hadde ting vært tyngre.

– Gode samtaler oppklarer en del ting. Man får høre at andre tenker det samme som deg. Istedenfor å stenge det inne, så får en vekk noen bekymringer i den løse praten, sier hun.

Det betyr mye

I tillegg til de frivillige, vil kreftkoordinator i Levanger eller Verdal og likepersoner fra de forskjellige pasientforeningene være til stede på høstens temakafeer. Sesongens første temakafe vil være vil være 13. september og på Staup Helsehus.

Silje Kvitle Bakk har ett år igjen på sykepleierstudiet og mener hun har fått mye erfaring som hun kan ta med seg i en fremtidig jobb gjennom å være frivillig for Kreftforeningen.

– Man lærer noe om det å være menneske, sier Kvitle Bakk, som gjerne tar imot flere frivillige på temakafeene.

– Det er mange som ønsker å være frivillig, de må bare bli spurt. Man trenger ingen forkunnskaper, så lenge man er engasjert, sier hun.

Og både gjester og medhjelpere blir godt kjent etter noen kvelder sammen.

– Jeg blir glad i de som kommer, både de besøkende og de andre frivillige. Det er godt å komme hit, avslutter Silje.

– Det gir livsglede!

Skrevet av Hilde Wormdahl, Kreftforeningen