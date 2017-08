De siste dagene har levangskvinnen skapt store gleder for disse barna

Nyheter

Det forskes naturligvis kontinuerlig på Progeria Hutchinson Gilford Syndrom, men så langt har ingen funnet noen løsning på sykdommen som gjør barn til 90-åringer - kroppslig sett. Men hjernen utvikles normalt, så de er barn - selv om de ikke ser ut som det.

For alltid levangsbygg

Sist torsdag kom de europeiske barna med Progeria til Norge, mye takket være arbeidet til levangskvinnen Miss Skoom (38). Oppvokst i Staupslia, men hun flyttet fra Levanger ni år gammel.

– I dag bor jeg i Oslo, men er vel like mye i New York, der kjæresten min bor, sier Miss Skoom på klingende trøndersk.

– Ganske utrolig, etter så mange år borte, men jeg ser fortsatt på meg selv som levangsbygg, sier hun.

Miss Skoom var i utgangspunktet et artistnavn, men det er nå hennes virkelige navn.

Første gang i Norge

Fortsatt er det artistkarrieren og kunsten som er levebrødret, for innsatsen for «de unge gamle» er et frivillig engasjement der muligheten til å gi barna noen dager med flotte opplevelser skjer takket være gavemidler fra privatpersoner og næringsliv. Via siden Gofundme har litt over 1.000 personer gitt til sammen nesten 300.000 kroner til Progeria Reunion 2017.

Som altså finner sted i Oslo i disse dager. Når Innherred prater med Miss Skoom er hun egentlig travelt opptatt med å gjøre klart det siste til den store avslutningsfesten på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo. Siden før helgen har deltakerne dratt rundt på ulike aktiviteter i Oslo-området.

– Det er første gangen at denne årlige samlingen finner sted i Norge. Den arrangeres i land hvor man har eller har hatt Progeria-barn, og vi vet om minst ett tilfelle i Norge, riktignok tilbake på 1950-tallet.

Fikk lyst gjennom artistlivet

I dag finnes det 23 barn med sykdommen i Europa, hvorav 16 er i Oslo sammen med familiemedlemmer, til sammen 86 fremmøtte. De som ikke er der, er fraværende blant annet fordi foreldrene deres ikke har kunnet ta fri fra jobb.

– Alle vil på disse samlingene, som gir barna noen flotte dager med avkobling, samhold og opplevelser, sier Miss Skoom. Hun er veldig glad for at hun siden 2013 har fått lov til å berike livet til disse barna.

– Som artist blir jeg ofte spurt om å opptre for syke barn, og det var gjennom det jeg fikk lyst til å virkelig legge ned en innsats til glede for Progeria-barn, forklarer hun.

Masse aktiviteter

Fredag var barna på en trampolinepark i Oslo, før turen gikk til Frambu senter for sjeldne diagnoser, hvor det også er lagt til rette for ulike aktiviteter som klatring, skyting, fisking, bading og båtturer. Lørdag gikk turen til Holmenkollen, med tur opp i hopptårnet og zipline ned til bunnen.

– Jeg måtte bli med jeg også. Jeg var kjemperedd, men til slutt slengte jeg meg utfor sammen med danske Jesper, som jeg også skylder en stor takk for å ha hjulpet til å realisere reunionen i Oslo, sier Miss Skoom.

Jesper Sørensen fra Poulstrup fyller 20 år i høst, og er en av de eldste Progeria-barna i verden. Den eldste nålevende er 21 år gamle Sammy Basso fra Italia.

Senere på lørdag var barna på Cirkus Arnardo, og søndag ble det fart og spenning i fornøyelsesparken Tusenfryd.

Enda mer fart ble det mandag, når besøk hos Harald Huysman Karting stod på programmet.

– Så blir det altså stor fest i kveld, og vi har danset på hotellet før om kveldene også, forteller Miss Skoom.

Over hele verden

Hun håper reunionen i Norge får opp øynene for sykdommen også hos folk her i landet, og at kanskje noen får lyst til å støtte arbeidet. Miss Skoom har opprettet en stiftelse sammen med advokat John Christian Elden, kalt Gift of a lifetime, for å arrangere fremtidige treff og finansiere forskning i håp om å finne en kur mot sykdommen.

Man vet om 124 barn i hele verden med Progeria (sannsynligvis mørketall, riktignok), og hun ser for seg at det kan lages liknende treff i andre verdensdeler.

– Treff for hele verden samtidig blir nok utfordrende både i omfang og språklig, sier Miss Skoom, som håper arbeidet bidrar til å skape større åpenhet og alminneliggjøre sykdommen.

– Det har vært mange nysgjerrige øyne rundt om i Oslo de siste dagene også, men deltakerne har hatt uforglemmelige dager, forsikrer levangskvinnen Miss Skoom.

I midten av september reiser hun til Kina for å møte et Progeria-rammet barn for å hjelpe, i første omgang til et nytt og bedre barnehjem.