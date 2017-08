Her slår Stein Brein flere slag for helsa

Nyheter

–Hmm?

Harald Morten Bremseth titter spekulerende fram i et oppsyn bare han som applaudert revyartist er i stand til å formidle i den etter hvert så velkjente rollefiguren Stein Brein - i det siste udødeliggjort gjennom humortrioen Kveli, Rånes, Bremseth.

–Ja. Og nå slår jeg et slag for HUNT 4. Flere slag, tilføyer han etter å ha fått analysert spørsmålet noen sekunder.

Starter 4. september

Og slagene, de slår han aller først på Kimen i Stjørdal og Magneten i Levanger. Til Magneten lørdag 2. september tar han med seg stortromma, takten og humoren sammen med en god håndfull andre underholdere, og et enkelt, men tydelig budskap:

–Delta på HUNT 4.

Selve helseundersøkelsen begynner mandag 4. september, men åpningsshowet finner sted helga før. Og i Levanger er det altså på Magneten det gjelder. Med Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli, proppfulle av sang, musikk og gærenskap, samt et genuint ønske om at innbyggerne møter opp i hopetall, både på show og undersøkelse.

Får nok fram latteren

Det blir flere å glede seg over denne lørdagen først i september. Selvsagt kan du hilse på helsefolket, mange av dem som jobber for HUNT 4, men her blir det også magi og illusjoner ved Brian Hoseth, en egen HUNT-rap ved kulturskolerektor Oddbjørn Hagen og HUNTs egen Steinar Krokstad. Krokstad som ved siden av sin forskningsvirke, også trakterer pianoet. Videre får publikum stifte bekjentskap med dansegruppa Convinz crew, det blir appell ved ordfører Robert Svarva. Kveli, Rånes og Bremseth kommer og går litt sånn jevnlig, og det de serverer tipper vi er mat nok til å få latteren fram hos de fleste. Vi kan også glede oss til nesten-urframføringen av den splitter nye HUNT 4-sangen (spilles for første gang i Stjørdal dagen før). En sang som ifølge komponistene er av den glade sorten.

Blodet ditt er som gull for vitenskapen Forskere over hele jordkloden sitter og spekulerer på trønderhelsa.

Stein har helse

Stein Brein er sikker på at han har helse.

Arnt Egil Rånes minner ham på at det også kan være snedig å ha god helse. Og hvordan det egentlig står til med din egen kropp, det har du de kommende månedene en gyllen anledning til å få svar på. Sånn sett lønner det seg å møte opp. Du gjør deg med andre ord selv en tjeneste, samtidig som bidrar til at datamaterialet som legger grunnlaget for framtidig forskning blir bredest mulig.

Humor og entusiasme

–Vi ser gjerne at alle sammen deltar, og maser det inn med humor og entusiasme, sier Steinar Krokstad, daglig leder for HUNT forskningssenter. I samme åndedrag minner han om det ligger god folkehelse i latter og sans for humor.

Krokstad tilføyer at undersøkelsen er frivillig. Du kan eventuelt også velge å delta på deler av undersøkelsen, og du kan møte opp på andre tidspunkt enn det foreslåtte. Vertskapet ber imidlertid om at du venter til du har fått informasjonsbrev i posten, før du tropper opp på stasjonen. Ikke et absolutt krav, men smidigst.

Vinn elbil eller 20.000

–Men jeg kan mene det er møteplikt, ler Alf Magnar Reberg. Dagens eneste uten oransje HUNT-skjorte. Kommunens mann, men minst like opptatt av innbyggerdeltakelse som HUNT-arrangørene. Varaordføreren har dessuten med seg noe som burde være en fin gulrot og motivasjonsfaktor:

–Levanger kommune gir én krone per innbygger, i alt 20.000 kroner, i form av et reisegavekort til en av kommunens innbyggere som deltar på undersøkelsen, forteller han. Varaordføreren i Levanger oppfordrer også andre kommuner til å finne på lignende.

Heter du Fetter Anton, kan du faktisk tjene stort på å delta. For her trekkes det også ut elsykler, og aller gjevest - helt til slutt - en elbil.

HUNT-undersøkelsen i Levanger har hovedbase på det tidligere Skogn helsetun.

UngHUNT fra mandag

Mens den ordinære HUNT-undersøkelsen innledes i Skogn fra 4. september, starter UngHUNT allerede idag, og da med Åsen som første stopp.