Fylkesråden mener spillemiddelordningen har blitt useriøs

Staten har redusert den nasjonale potten fra 135 til 47 millioner kroner, og dermed kan ikke fylkeskommunen støtte nordtrønderske kulturhus som før.

– Dette har blitt en useriøs ordning, sier fylkesråd May Britt Lagesen, ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen.

Stjørdal og Grong

Av pressemeldingen går det fram at Nord-Trøndelag har fått litt over 1,7 millioner kroner i spillemidler fra staten til lokale og regionale kulturhus. Fylkesrådet foreslår å dele årets sum på de nye regionale kulturbyggene i Grong (Kuben) og Stjørdal (Kimen): Grong får 882.600 kroner og Stjørdal 882.599 kroner. Dette betyr at alle nye søkere til disse midlene har fått avslag. Fylkesrådet vedtar tildelingen på tirsdag.

– Det vil gå ytterligere fem år før vi har ferdigutbetalt de tilskuddene som er lovet til kulturhusene i Stjørdal og Grong. Det betyr at alle andre må vente – dersom ikke den nasjonale rammen økes, sier Lagesen.

SNK på vent

Fylkeskommunen opplyser at det i Nord-Trøndelag er 13 godkjente prosjekter med en total søknadssum på 40 millioner kroner. Det er Akset kulturarena i Inderøy, nytt teaterhus i Verdal samt utbedring av Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I tillegg er det flere lokale prosjekter i blant annet Namsos, Levanger, Nærøy og Leksvik.

Fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen, beklager denne situasjonen.

– Helt uten forvarsel ble ordningen kuttet med 30 prosent i 2015. Også i år opplever vi store kutt i midlene. Dette er ikke en utvikling som vil fremme det lokale og regionale kulturlivet i fylket. Også musikkorps og teatrene i bygdene fortjener og trenger gode øvingsfasiliteter for å kunne bestå, sier Lagesen i pressemeldingen.

Viktige i samfunnet

For Nord-Trøndelag har reduksjonen vært på tre millioner kroner på tre år.

– Vi vet hvor viktig kultur er for folk og vi har et særlig ansvar for å sørge for en god fordeling av kultur og gode arenaer. Kulturhusene er en viktig byggestein i den kulturelle grunnmuren. Derfor er en så kraftig reduksjon i midlene både oppsiktsvekkende og trist, sier Lagesen.