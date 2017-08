Nye muligheter for kjøp, salg og penger til gode formål

Nyheter

Initiativtakerne til bruktsalget som nå har blitt en populær tradisjon er godt i gang med forberedelsene til en ny runde, nærmere bestemt den 16. september mellom klokken 10 og 16.

Fortsatt mulig å selge

– Har du barneklær eller barneutstyr du vil selge, vi hjelper deg med jobben - helt frivillig, informerer Kine Fredriksen på vegne av arrangørene.

Det kan være klær, sko, barnevogner, senger, ski, leker, bøker, babyting og mye mer. For noen dager siden var det fortsatt 17 salgsplasser ledige, og de som vil selge bes ta kontakt inne på Facebook-siden Bruktsalg Verdal.

Økt halleie

Bruktsalget fungerer på den måten at de som vil selge leverer inn tingene til arrangørene, og salget skjer uten at de som kommer dit vet hvem som har lagt ut noe for salg. Etter at kundene har gjort sine kjøp får selgerne 80 prosent av salgssummen, mens 20 prosent av det folk har betalt gis til veldedighet.

– Tidligere har vi fått låne hallen til 3.000 kroner, men i år fikk vi beskjed om at vi måtte betale full pris og 9.000 kroner. Det synes vi er litt beklagelig, men sånn er det. Vi håper likevel å få inn en god slump penger som vi kan gi til veldedige formål, sier Kine Fredriksen.

30.000-40.000 til gode formål

For eksempel i fjor vår var omsetningen på over 170.000 kroner, noe som ga 37.000 kroner til gode formål som det rusfrie arrangementet Statement, Amadia, Barnebyteater og Helsestasjon Inderøy. En omsetning i det samme sjiktet kan nok sikkert forventes også på salget den 16. september i år.

Barnas Røde Kors, Fargerike skattekister og Bright Future Projects Norway - Ghana er også blant organisasjonene som har blitt tilgodesett med pene summer fra bruktsalget i Verdal.