Synes Høyres «fraråding» mot å stemme Sp blir litt latterlig

Etter at Steinkjer-ordføreren og andrekandidaten på Senterpartiets liste i Nord-Trøndelag ble spurt av Steinkjer-Avisa om hva han ville jobbe for hvis han kommer på Stortinget, og ramset opp seks konkrete Steinkjer-saker, sendte Høyre-kandidatene fra Levanger og Stjørdal ut en pressemelding der de advarte mot ensidig fokus på Steinkjer hvis Gram skulle komme inn på tinget. De frarådet velgerne å gi sin stemme til Senterpartiet i Nord-Trøndelag.

– Det virker som et personangrep på meg for å ramme hele partiet, sier Gram.

Tenker på hele fylket

Han forteller at han kunne laget en liknende liste med saker for de andre kommunene også.

– Når Steinkjer-Avisa spør meg om jeg kommer til å glemme Steinkjer hvis jeg flytter til hovedstaden, så må jeg jo få lov til å nevne noen av de tingene jeg kommer til å arbeide for i avisas nedslagsfelt, sier Steinkjer-ordføreren.

Han forsikrer at det slettes ikke betyr at han ikke bryr seg om resten av Nord-Trøndelag.

– Jeg er den som har sittet lengst på fylkestinget i Nord-Trøndelag, og har jobbet mye med saker for hele fylket. Jeg har også vært statssekretær i Finansdepartementet, der jeg har jobbet for flere saker rundt i Nord-Trøndelag. Blant annet med vegomleggingen på Stiklestad som vi fikk til, penger til SNK og NM i revy på Høylandet og selvsagt Steinkjer-saker også - eksempelvis det å få nasjonale oppgaver dit som skattekontoret.

Veg, forsvar og helse

Gram trekker også frem arbeidet med bedre rammevilkår for Norske Skog på Skogn og Falstadsenteret.

– Ellers har jeg sittet i styret for Steinvikholm Musikkteater - nå en del av Opera Trøndelag, jeg skrev tidligere år en kronikk i T-A om jobben for å få tilbake utdanningen av HV-soldater på Værnes, jeg er styremedlem i Helse Nord-Trøndelag der det jobbes kontinuerlig for å sikre sykehusene i Levanger og Namsos og jeg leder styringsgruppa for veg og bane mellom Steinkjer og Stjørdal, ikke minst trafikkforholdene i Koabjørga. Så å tro at jeg bare vil jobbe for Steinkjers beste er et dårlig valgkamputspill, synes Bjørn Arild Gram.

Glad for Høyre-tro på skifte

Et av punktene Høyre-politikerne la inn i det politiske regnestykket sitt var at Marit Arnstad, som er Sps førstekandidat vil kunne få en ministerpost etter valget, og at Gram som andrekandidat da vil komme rett inn på tinget.

– Det er i det minste hyggelig at Høyre tror på et regjeringsskifte, smiler Bjørn Arild Gram, som selv er forberedt på en tøff kamp om sistemandatet i Nord-Trøndelag mot Høyres Elin Agdestein.