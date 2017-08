Mann brøt vikeplikten, og forårsaket kollisjon

Nyheter

Politiet meldte på Twitter like før klokken 20 onsdag kveld at det har skjedd et trafikkuhell på E6 i Mulelia, og at to biler er involvert.

Ulykken skjedde like ved avkjørselen til Skånes. Politi og to ambulanser rykket ut.

Politiet opplyser til Innherred klokken halv ni at ulykken ikke har medført personskader.

Smellen skjedde da bilen som kom fra Gamle kongeveg kjørte inn på E6 uten at det var klart, og dermed traff en sørgående bil i siden. Bilen som var på vei sørover, ble kjørt av en kvinne i 30-åra. Vedkommende endte i grøfta.

Sjåføren som forårsaket ulykken, er en mann i slutten av tenåra.

- Etter en konkret vurdering har politiet beslaglagt førerkortet til mannen for brudd på vikeplikten. Her skjedde et trafikkuhell med stort skadepotensial, forteller operasjonsleder Erlend Kvakland.

Trafikkuhellet medførte ingen store trafikale problemer. Begge bilene sto utenfor veibanen da politiet ankom, og trafikken ble også avviklet relativt greit i kjølvannet av hendelsen. Ved halv ni-tiden var også begge bilene ryddet unna, og veien helt åpen for normal ferdsel igjen.