Rekordstor påmelding - og det blir smell fra skogen

Førstkommende lørdag arrangerer Lionsklubbene i Inderøy, Verdal og Levanger de tradisjonelle høstlekene for funksjonshemmede. De møtes på Skallstuggu ved Vulusjøen i Levanger, og her blir det både underholdning og musikk både av Gullfiskrockerne fra Inderøy og Okkenhaug musikkorps.

I tillegg blir det en rekke aktiviteter, deriblant boccia, hesteskokasting, båtturer på Vulusjøen, ATV-kjøring og snekring.

– Klokken 12 blir det smell fra skogen. Da melder Møkkerbakken sin ankomst med gitar og børs. Han lager sitt show slik at deltakerne får være delaktig, forteller arrangørene, som for øvrig kan melde om rekordstor påmelding i år, hele 75 deltakere har sagt at de kommer.