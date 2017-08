Småbåthavn og scootertrasé litt i stampe

Nyheter

I mandagens kommunestyre ble det stilt tre spørsmål fra representanten Bård Storhaug (Frp), knyttet til blant annet fremdriften rundt småbåthavn på Havfrua og scootertraseer i Verdal.

Vil gjerne hjelpe

– Jeg kjenner iveren etter å finne en løsning på småbåthavn-saken, og har engasjert meg over lang tid for å bidra slik Verdal Båteierforening har ønsket, innledet Iversen.

Dessverre hadde han lite nytt å melde. Havfrua-saken er sammen med to andre forhold i sentrumsplanen (planovergangen og arealene ved siden av jernbanesporene utenfor jernbanestasjonen) sendt til Komunal- og moderniseringsdepartementet for mekling.

– Departementet bestemmer fremdriften her, og vi har ikke fått noen informasjon fra dem, forklarte ordføreren.

Reindriftsinteresser

På spørsmålet om snøscootertraseer, der kommunen har utarbeidet et forslag til løypenett, er høringsfristen nettopp ute - og saksbehandleren har ikke sett gjennom dem ennå. Det største aberet kunne imidlertid ordføreren fortelle om.

– Fylkesmannens Miljøvernavdeling har varslet at de vil påklage saken av hensyn til reindriftsinteressene. Verdal kommune mener å ha sendt et gjennomarbeidet forslag på høring, men slike tiltak er krevende å få til i et land som Norge, konkluderte Iversen, som kunne opplyse at snøscootertrasesaken trolig kommer til ny behandling i plan- og samfunnskomiteen i oktober.

– En ikke-sak

Det tredje spørsmålet til Bård Storhaug dreide seg om «rottesaken» han gikk ut i Innherred med i slutten av juni. Her mente ordføreren at gode svar allerede var gitt, men gjentok at det ikke var gjort ytterligere observasjoner etter nærmere undersøkelser fra skadedyrsfirmaet Rentokil.

– Både avdelingleder ved Verdal bo- og helsetun og virksomhetsleder for institusjonstjenesten opplever at dette er blitt en sak som ikke oppleves å være noen sak, fortalte Iversen.