IS-verdaling kan få ti år i fengsel

I formiddag plukket Trønder-Avisa opp at tiltalen mot den terrorsiktede verdalingen nå er klar.

I Syria i halvannet år

I tiltalebeslutningen til saken som kommer opp i starten av oktober står mannen i midten av 30-årene tiltalt for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling, noe som i den gamle straffeloven har en ramme på inntil seks års fengsel.

I slutten av november 2014 reiste han fra Norge til Syria, hvor han inngikk avtale med flere personer tilknyttet ISIL. Han oppholdt seg i Syria sammen med bevæpnede personer tilknyttet terrororganisasjonen og deltok i militære operasjoner og væpnet vakttjeneste frem til han reiste ut av Syria halvannet år senere og ble pågrepet av tyrkiske myndigheter på grunn av en ulovlig grensepassering.

Økt strafferamme

I den nye straffeloven, som ble gjort gjeldende fra 1. oktober 2015, er strafferammen for den tilsvarende paragrafen økt til ti års fengsel. Dermed kan verdalingen straffes også i tråd med gjeldende straffelov, siden det siste halve året i Syria omfattes av den.

Påtalemyndigheten varsler ellers at de vil kunne legge ned påstand om inndragning av en laseravstandsmåler, et kompass og et Go Pro-kamera som mannen skal ha brukt under terrorhandlingene.

Google-identifisering

Mannen har sittet i varetekt siden han ble utlevert til Norge for ett år siden. Trønder-Avisa siterer mannens forsvarer Siri Langseth på at han fortsatt ikke erkjenner noen form for straffskyld.

IS-verdalingen har aldri vært navngitt i norske medier, men likevel dukker nyhetssaker både fra VG og NRK om ham opp ved navnesøk på Google.