Nå kan endelig denne skampletten brennes ned til grunnen

Nyheter

Den forfalne gården er ikke noe vakkert syn der den ligger - noen hundre meter sør for papirfabrikken på Fiborgtangen. Våningshuset er forlengst jevnet med jorda, mens øvrige bygninger har stått og formelig råtnet på rot. Flere naboer har engasjert seg, en av dem har satt skriften bokstavelig talt på veggen - «Riv eier Levanger kommune».

Tvangsauksjon

–Det er på høyt tid, for ikke å si overtid, at vi endelig får bort forfallet. Vi har fått klarsignal til å fjerne bygningene, og det skal skje så raskt som mulig. Brann- og redningsetaten skal foreta en kontrollert påtenning, og bruke gården som et objekt i en brannøvelse, forteller Robert Svarva, som ser fram til en endelig løsning på saken.

Den har versert lenge, altfor lenge mener mange. Jorda som tilhører gården er forpaktet bort, men ansvaret for bygningene ligger hos Levanger kommune. Gården havnet i Levanger Tomteselskaps eie etter en tvangsauksjon for drøyt ti år siden, og det fusjonerte tomteselskapet er nå en del av Levanger rådhus.

–Vi fikk opprinnelig ikke lov til å brenne det ned, men nå er alt i orden. Først må vi sørge for å få tømt en fraukjeller, og det er også rester av asbest som må ryddes vekk på forskriftsmessig måte. Jeg vet ikke hvor lang tid det kan ta før hele jobben er gjort, men det skal skje i løpet av året, lover ordfører Robert Svarva.

Veien må stenges

Enhetsleder Rigman Pents i brann- og redningsetaten sier at hans etat ikke rår over når brannøvelsen kan gjennomføres. Kommunen må sørge for formalitetene og gi klarsignal. Brannøvelsen vil skje i nært samarbeid med politi og veimyndigheter, og den vil kreve at E6 blir stengt i noen timer.

–Dette er et ok objekt for oss. Det er relativt stor låve, og øvelsen vil engasjere betydelig med mannskap. Vi pleier å ha fire til seks slike øvelser i løpet av året, sier enhetsleder Pents.