Partene skal møtes om Skogstad-saken

Venstres Karl M. Buchholdt utfordret ordføreren nok en gang om Skogstad-saken i formannskapet, men Robert Svarva vil ikke karakterisere kommunens håndtering av den snart tre år gamle saken.

–Dette er en tvist, og en ansatt som har benyttet sin rett til å gå til søksmål mot kommunen. Jeg må gjenta det jeg har sagt før: Personalsaker har ingenting i politiske fora å gjøre, og det blir uryddig av meg å uttale meg om en pågående sak der kommunen er en av partene, understreket Ap-ordføreren.

Planleggingsmøte

Han orienterte formannskapet om at KS-advokatene er engasjert i saken på vegne av Levanger kommune. Buchholdt har på eget initiativ tatt kontakt med tingretten, og fått opplyst den videre saksgangen. Partene vil bli invitert til retten for et såkalt planleggingsmøte der man blant annet gir sin versjon, drøfter fremdrift og berammer tid for en eventuell rettssak.

–Hva vil Levanger kommune prøve å oppnå i et slikt møte, og når vil det finne sted? spør Karl M. Buchholdt.

Vet ikke når

Ordføreren henviste igjen til KS-advokatene, og la til at han ikke har noen formening om når et møte og en rettssak kan finnes sted.

–Jeg takker for svaret, men jeg er ikke fornøyd med det. Ordføreren er Levanger kommunes rettslige representant, påpekte Venstres representant i formannskapet.

–Det er riktig, og det er for eksempel ordføreren som anmelder forhold på vegne av kommunen. Men det er ikke jeg som møter i en eventuell rettssak, det er en oppgave for administrasjonen, sa Robert Svarva.