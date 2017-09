Maskiner, mekanikk, to menn og ei høne

Nyheter

I tillegg til hovedforestillingen «Kunst», blir det også en urpremiere på Turneteatret den 9. september. Det skjer i teaterhusets rom «Black box».

«Garage» har ingen dialog, men mye mekanikk og der den minste oppgaven løses med de store prosesser. Det betyr at dette er en forestilling for alle nasjonaliteter.

–Med «Garage» ønsker vi å skape en rå forestilling som gir publikum en annen teaterestetikk enn det som ofte blir forbundet med teater for barn, sier teatersjef Nora Evensen.

Gjennom humor og fasinasjon skapes nysgjerrighet for mekanikk og kreativitet. Her er det ikke snakk om det estetisk vakre, men at poesien ligger i det stygge og uslepne.

«Garage» er utviklet i samarbeid med Cirka Teater i Trondheim. Etter visning i Verdal drar forestillingen ut på turné – først i Nord-Trøndelag.

Forestillingen er produsert med støtte fra Norsk Kulturfond, Trondheim kommune og Spenn. Regien er ved Espen Dekko. Skuespillere er Paal Viken Bakke og Gilles Berger. Sistnevnte har også scenografien. Den er temmelig spesiell, og hele rommet vil være preget av de høyst originale mekaniske konstruksjonene som lager masse lys.