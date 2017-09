Satte prisrekord på Ekne

Nyheter

Selv om eiendomsmeglerfullmektig Marius Kristoffersen hos Privatmegleren i Trondheim hadde trua da han satte i gang salgsprosessen for eneboligen i Falstadberget 42, ble salget enda bedre enn han trodde.

–Ja, dette var over all forventning. Det var stor interesse for denne boligen med 14 interesserte på visning og mange budgivere. Jeg har etterpå hørt at eknesbygg er sjokkerte over prisen som ble oppnådd. De trodde ikke at det gikk an. Men, det er mulig å oppnå gode priser også utenfor sentra. Det handler mye om å være villig til å legge inn litt ekstra innsats både i tilrettelegging og markedsføring, sier han.

Båtplass og utsikt

Prisforlangende for boligen var rett i underkant av fire millioner kroner. Om det ble oppnådd ville eneboligen fra 2012 ha slått den forrige prisrekorden for eneboliger på Ekne, som var på 3,7 millioner kroner. Etter visning og budrunder ble kjøper og selger enige om en pris på 5,070 millioner kroner. Selger av boligen var Evelyn Merete Lauvstad Brenne og Tore Lauvstad Brenne. Kjøpere var Elisabeth Synøve Rostad Schmidt og Stefan Schmidt.

Det skal sies at eneboligen på Falstadberget har kvaliteter utenom det vanlige. Den ligger bare 60 meter fra sjøen, har egen båtplass like nedenfor. En romslig og moderne bolig på 185 kvadratmeter, med fire soverom og en fantastisk fjordutsikt.

Bred markedsføring

Selv om ikke alle boligselgere har slikt å tilby, mener Marius Kristoffersen at alle har noe å lære av dette boligsalget.

–Prisen på en bolig er aldri satt. Det er interesse og etterspørsel som til slutt avgjør. Et godt råd for den som selger er å være kreative, bruke tid på forarbeidet og være villig til å satse litt ekstra når det kommer til markedsføring og salg. I dette tilfelle gjorde vi det. Boligen ble annonsert gjennom flere aviser og vi brukte sosiale media i tillegg til de tradisjonelle kanalene. Vi gikk bredt ut med tanke på å nå dem som ikke var på boligjakt for øyeblikket, men som kunne være villig til å kjøpe om drømmeboligen dukket opp foran øynene på dem, sier han.

De traff godt. Interessenter meldte seg fra hele landet. Hele Trøndelag var representert og noen dro fra Oslo for å se nærmere på boligen på Ekne. Det viste seg at flere av dem var villige til å by. Dermed endte prisen mer enn en million over forlangende.

Enda et Ekne-salg

–Etterpå har vi solgt enda en bolig på Ekne. For to år siden ble den kjøpt for 3,050 millioner kroner. Nå ble den solgt for 3,8 millioner, forteller Marius Kristoffersen.

Han anbefaler den som skal selge bolig om å ta kontakt med megler i god tid for å få tips og gode råd, det lille ekstra som kan vise seg viktig.

–Det er ikke nødvendigvis store ting som skal til for å få mest mulig ut av boligsalget. Da vi kom inn ved det siste salget anbefalte vi eier noen små forbedringer, blant annet litt oppmaling noen steder, og vi kom med gode råd når bilder ble tatt. Førsteinntrykket er viktig for å få opp interessen. Jo flere som er interessert, jo større er sjansen for å oppnå en god pris, sier Marius Kristoffersen.