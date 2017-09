– Ikke horn, men gevir

Nyheter

Bukkejakt på Ytterøy er noe som er veldig populært hos jegere i Norge. Ytterøy har en stor og god rådyrbestand, og der i blant mange gode rådyrbukker!

Dette er noe Ytterøy barnehage har tatt del i dette året. Det å oppleve hva nærmiljøet har å by på denne tiden av året har vært en veldig god erfaring som har bydd på mye interessant læring for barna som har vært med på dette prosjektet!

Brukt viltkamera

Dette er et prosjekt som har foregått over to uker. Vi har blant annet benyttet oss av viltkamera i skogen til barnehagen. Viltkamera har vi hengt opp i ett tre i skogen ovenfor barnehagen. Kamera registrerer bevegelse og tar bilde av det som rører seg forbi kamera. Dette har vært veldig spennende å følge med på! Vi har klart å få bilde av både rådyrgeita, kjeet og rådyrbukken!

Vi har også sett rådyrjakt på film for å se hvordan jegeren jakter på rådyret. Vi har lært mange nye begreper slik som rådyrbukk, gevir (ikke horn!), rådyrfløyte, jakthund og så videre.

Jaktfrokost for barna

Ytterøy utmarkslag arrangerer jaktfrokost for bukkejegere hver dag i bukkejakta. På denne jegerfrokosten samles jegerne for å spise frokost og dele sine jaktopplevelser med hverandre. Jaktens resultat blir også lagt fram til visning og fotografering. Dette har de eldste barna i Ytterøy barnehage fått tatt del i, og det har vært utrolig spennende og givende!

Barna har fått opplevd tre jaktfrokoster, og da har vi snakket med jegerne, sett og tatt på rådyrbukkene. Gjennom disse dagene har vi fått muligheten til å utvikle oss gjennom å bli tryggere omkring jegere, nye mennesker og rådyrene. Vi har fått sett mange rådyrbukker som alle har vært ulike. Vi har sammenlignet størrelser på kroppene, geviret og funnet likheter og ulikheter. Noen hadde 4 tagger på geviret, mens noen hadde 7! Noen av bukkene hadde litt mørkere pels, mens noen hadde litt lysere..

Interesserte barn

Gjennom å lære og utforske om rådyret og rådyrjakta i barnehagen, for så å oppleve ekte rådyr og ekte jegere gjør læringen og opplevelsene mye mer interessante! Dette har vi fått bekreftelse på, gjennom at barna viser at de er oppriktige interesserte. De forteller resten av barna, voksne og foreldre om sine lærdommer og opplevelser. Målet med prosjektet har vært å introdusere barna for opplevelser i nærmiljøet, introdusere de for ny læring og nye opplevelser. Gjennom et slikt prosjektarbeid har vi nådd våre mål, og barna står igjen med nye positive opplevelser og inntrykk!

Børge Fossum Winje