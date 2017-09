Bryr seg og gir 3.000

Nyheter

Han er slett ikke den spilleren som tjener best i Levanger, og har fått begrenset med spilletid denne sesongen. Men 35-åringen er den første av spillerne som har meldt seg på som giver til "Vi bryr oss"-kampen mot Kongsvinger om to uker. LFK trenger sårt tiltrengte penger, og har i skrivende stund sikret seg 100.000 kroner - dersom det kommer 1.000 tilskuere på Moan 17. september.

Benkesliter

- Jeg har jobbet på markedssiden i klubben, og vet hvor mye det koster å drive et 1. divisjonslag i dag. Derfor ønsker jeg å bidra så godt jeg kan, dette handler ikke om at jeg har altfor mye penger på bok. Og jeg forventer ikke at alle medspillerne skal gjøre det samme, smiler Vegard Voll, som gir tre kroner per tilskuer på oppgjøre LFK-KIL.

Denne sesongen har han vært på banen i 14 kamper, i 12 av dem har han kommet inn fra benken. Midtbanekjempen er ikke blant trener Powells førsteutvalgte, men takler også en anonym rolle på en utmerket måte:

- Nå har jeg blitt satt inn i en mer framskutt rolle enn før, for å krige og vinne dueller høyt oppe på banen. Jeg mener det gikk brukbart både mot Bodø/Glimt og Elverum, sier 35-åringen med 399 minutter på banen denne sesongen.

Tett oppgjør

Mandag venter et nøkkel-oppgjør hjemme mot Arendal. Sørlendingene ligger under streken og bør helst vinne - mens Levanger bør være revansjelystne etter fadesen på Ranheim.

- De vil helt sikkert gi oss tøff kamp, og vi må vise oss fra en helt annen side enn sist, mener Vegard Voll.

P.S: Trener Magnus Powell og sportssjef Andreas Holmberg har begge gitt to kroner per tilskuer til den såkalte bry deg-kampen.