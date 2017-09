Her er alt du kan gjøre på søndag

Nyheter

Alle dager er fine dager å være ute. Søndag er det ekstra god grunn til å komme seg ut.

I helga innledes friluftslivets uke, og for alle i Levanger og omegn burde i alle fall søndagens familiearrangement i Frolfjellet - Fjelldan - være en gyllen anledning til å puste frisk fjelluft. Tradisjonelt sett har dette vist seg å være et populært arrangement, og når værgudene ser ut til å vise seg fra sin blide side, borger det for en nydelig søndag i vente for alle med sans for friluftsliv.

Lokale friluftsorganisasjoner og idrettslag byr på ulike aktiviteter, og da vil du finne ting å sjekke ut flere steder mellom Storlidalen, via Skallstuggu, Vulusjøen, Heglesvollen og til Roknesvollen.

Mange aktiviteter

Marius Nilsen, som jobber i Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag, lister opp en grov skisse av begivenheter du kan møte:

Roknesvollen 4H-seter. Her finner du blant annet lekeaktiviteter og salg av kaffe og skeibladkake.

Kaffeservering, natursti og forsering av elv i taubru ved Heståsdalen med Statskog SF og Reinsjø Fjellstyre

Matlaging og speideraktiviteter med Vinne Speidergruppe utenfor Skallstuggu

Natursti med Barnas Turlag Innherred utenfor Skallstuggu

Skiskyting ved Frolfjellet Skisenter med Frol IL skiskyting

Skallstuggu tilbyr matservering og en rekke aktiviteter, blant annet skyting med bue og gevær.

Innherred Lag av Norske Redningshunder vil gi en innføring i arbeidet de gjør

Gratis

Alle arrangementene er gratis.

–Vi har tidligere regnet opp mot 1500 deltakere. I fjor regnet det ganske mye, men også da telte jeg over 200 parkerte biler, forteller Nilsen.

–Og i år er det meldt knallvær, supplerer han.

Friluftslivets uke i Trøndelag varer for øvrig fra 2. til 9. september.

Det er Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag og Reinsjø Fjellstyre som står bak Fjelldan i Frolfjellet.

«Kom deg ut»-dagen er for øvrig en nasjonal turdag, hvor familier over hele landet treffes til leik og moro, turtips og bålkos. Nord-Trøndelag Turistforening omtaler dagen som Norges største søndagstur. Her i fylket er det arrangement seks steder, og ved Skallstuggu/Frolfjellet inngår Fjelldagen i turistforeningens «kom deg ut»-konsept.