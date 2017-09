Her fyrer Vidar opp Blue Thrønder

Nyheter

Over tusen tilskuere fant veien til Nossum under lørdagens traktorpulling.

I verstingklassene, stilte blant annet Vidar Gran fra Skogn med sin «Blue Thrønder». Nærmere bestemt i klassen for modifisert femtonnere. Med sin blå tordentrønder - i utgangspunktet en noe tyngre 1979-modell Ford 8700 - målte Vidar Gran tubokrefter mot Ketil Høstads «Iron Power» (fra Skaun) og Patric Lulillas «Volvo BM 650 Scania DS11» (fra Ljusdal) i den tyngste modifisertklassen.

Det holdt til full pull i kvalifiseringen, hvilket det for øvrig gjode for alle tre, men i finalen manglet noen meter på å nå 100-metersstreken og dermed fullklaff. Trekkvogna sa stopp ved 87,3 meter, mot Høstads 97,3 og Lulillas 96,1.

Hører egentlig ikke hjemme i denne klassen

Det var likevel en godt fornøyd skogning som oppsummerte dagen.

- Egentlig skulle jeg stilt i klassen 5500 kg sport, men der ble det noe frafall, og i stedet for å kjøre alene, stilte jeg i en klasse jeg normalt ikke hører hjemme, forklarte han.

Vidar Gran er en av rundt 40 medlemmer i Trøndelag traktorpullerklubb, og en av flere som reiser rundt på stevner både i Norge og Sverige for å kjøre.

- Og av og til reiser vi også til Danmark, men da er det for å se på, ler han.

Så var det også nettopp i Danmark han fikk tak i sin blå kraftmonster av en traktor. Her får du gjerne ferdigbygde kjøretøy til en billigere pris enn hva som ville blitt resultatet om du kjøpte deler og bygde selv her til lands, forteller han.

Gikk fra standard til modifisert

Traktoren kom til Skogn i fjor, men Gran har solid erfaring og lang fartstid fra traktorpullersporten før den tid.

- Jeg har holdt på siden 1988, men kjørte inntil i fjor i standardklasser.

- Hvorfor valgte du å gå til innkjøp av en noe råere variant?

- Mye artigere, fastslår han.

- I det hele tatt. Å kjenne på kreftene, det går nesten ikke an å beskrive, tilføyer Gran når vi spør ham hva som i i første rekke appellerer så sterkt ved traktorpulling.

- Det går kanskje radig unna i våronna?

- Ja, spesielt når vi har bare 2,1 mål, humrer han.

- Men da bruker vi en gammel konetraktor. Så det blir vel rundt 300 hester på målet.

Turbosvinet

Blue Thrønder har i hovedsak bare en oppgave: Å trekke tungt og raskt. Og selvsagt vise fram kreftene for et mangetallig publikum. For nettopp krefter finnes det en hel del av.

- Sammenlignet med en standardtraktor, har denne en annen kløtsj, en annen dieselpumpe, større dyser og selvsagt en større turbo, informerer han.

Og nettopp turbo er vel stikkordet også på en annen traktor av den litt morsomme sorten, nærmere bestemt «Turbosvinet» som eies av et kompaniskap på fem: Vidar Gran, Ove Kenneth Haugen, Sigmund STene, Per Johan Gilstad og Roger Wold. En Volvo BM 650 med en lastebilmotor innabords.

- Og «svinet» heter den fordi Sigmund Stene sluttet med gris, og i stedet plasserte traktoren i fjøset. Så er den jo grisefin. Enda finere blir den forresten til neste år, for nå skal den shines, forteller Gran.

Under lørdagens konkurranse på Nossum ble Turbosvinet kjørt av Ove Kenneth Haugen. Han kjørte inn til en tredjeplass i klassen for modifiserte kjøretøy på 3500 kilo.

Kan hende det blir ombygging

For Vidar Grans del er det nok likevel «Blue Thrønder» som vies det meste av oppmerksomheten. Enn så lenge har han ikke gjort veldig mye med traktoren etter at han hentet den fra Danmark, men det kan fort endre seg.

- Det nytter ikke å stå stille. Man må ha litt progresjon, sier han. Og avslører vel med det at tankene om noen større justeringer på kjøretøyet har begynt å forme seg.

Vidar Gran kjører til vanlig gravemaskin og lastebil for entreprenøren T. Aunan maskin.

- Firmaet bli en god sponsor ved at de stiller verksted til disposisjon, roser Gran. Som også var blant utøverne som deltok i oppvisningsshowet på Agrisjå i Lånke forrige helg.

Og skulle noen finne sporten så interessant at de har lyst til å prøve selv, vil Vidar Gran veldig gjerne høre fra deg. Ekstra applaus får du hvis du også har tanker om kjøretøyer i «verstingklassene».

- Det er disse som er artigst å se på, konkluderer den erfarne traktorpulleren.