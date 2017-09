Mange var med og dro i gang HUNT4

Nyheter

Høsten har kommet, og det er på tide med en ny HUNT undersøkelse. I dag, lørdag, var det kickoff for HUNT 4 på Magneten kjøpesenter i Levanger. Mange møtte opp for å få med seg dette. Gjennom hele forestillingen var det latter og klapping.

Daglig leder for HUNT, Steinar Krokstad var oppe på scenen og spillte piano. Brian Hoseth dukket opp og forbauset de fleste med sine tryllekunster. Opp på scenen gikk Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli, som en uslåelig trio, med en egen komponert HUNT sang!

Convinz Crew hoppet inn i bildet, med skikkelig bra dans, til både HUNT-sangen, og en egen samling av sanger.

Oppmerksomhet

- Vi vet at slike undersøkelser ofte mister populæritet etter hvert, men det vil ikke vi. Vi vil har mer oppmerksomhet, og gjøre dette til noe internasjonalt, sier Steinar Krokstad.

Forrige undersøkelse, HUNT 3, hadde rundt 60.000 deltakere. I år er håpet 70.000. Invitasjoner er, eller blir sent ut til alle over 12 år. Enten gjennom skole, eller i postkassen. Du kan også besøke nettsiden her.

"Vi spør blant annet om trivsel, plager, kosthold, trening, alkohol, røyking, nettbruk, og hvordan du opplever din egen helse", står det på HUNT's nettside. De måler også din vekt, høyde, blodtrykk, og kroppssammensetning.

Målet er å opplyse folk om helsa si. Her er 4 gode grunner til å prøve HUNT!

Undersøkelsen gir deg god informasjon og interessante opplysninger om deg selv.

Den forteller deg hvordan helsa di er og hvordan den utvikles.

Du bidrar til bedre helsetjenester.

Du hjelper med forskning.

- Undersøkelsan her utgjør en forskjell, still opp! sier ordfører Robert Svarva.

- Levanger kommune har besluttet å gi bort et reisegavekort på 20.000 kr, fortsetter han.

Fornøyd

- Godt fornøyd med oppstarten. Vi var på Stjørdal igår, og har hatt det bra på Levanger i dag, sier Steinar Krokstad.

Før, og under forestillingen ble det utgitt lodd. Vinneren kunne dra hjem med en helt ny el-sykkel, til en verdi av 17.000kr. Morten Iversen dro i land seieren, og ble dagens heldige vinner.

For annen informasjon om din helse, trykk her.