Høstleker i Skallstuggu

Nyheter

I Sandvika Fjellstue 19. mars 1988, ble den "olympiske ild" tent for første gang. Nå er det klart for år 29 for høstlekene, også kalt Lionslekene. Dette var den 8. gangen det ble arrangert som sommer/høstleker på Skallstuggu. Arrangementet settes i stand av en egen komite på 15 Lions-medlemmer, men alle medlemmene i de 5 deltakende klubbene måtte hjelpe. Rundt 60 frivillige, og 75 påmeldte deltakere.

- Neste gang er det tredve-års jubileum, og da må vi gjøre noe spesielt, hinter Arne Munkeby.

Lions har dugnader og tjenester hele året for å få råd til slikt. De har tatt på seg bl.a. ryddetjeneste og maling. De har også arrangert Inderøyfest. Samfunnstjenester, kommunen og en hjelpende hånd fra Næringslivet er med på å finansiere Lions' arbeid. På Skallstuggu var det samlet Lions medlemmer fra 5 klubber, alle der for å gjøre dagen bra. De lagde kaffe, kake, serverte frukt og grillet.

Dagen ble organisert av en egen Høstlekkomite med oppnevnte medlemmer fra alle klubbene. Lions-medlemmene ble oppfordret til å møte opp og hjelpe, men ikke minst oppleve den glede og takknemlighet hver deltaker gir.

- For oss er det gleden vi får av arbeidet som er det største, smiler Arne.

- Vi får så mye tilbake for dette, sier Kjell Morten Myrvang.

I tillegg til høstlekene, arrangerer Lions også "Festivitasen", en nyttårsfest, og de har diverse rus- og alkoholtiltak, f.eks. Tulipanaksjonen.

Arrangementet var gratis for deltakerne, bortsett fra transport for de som bodde lengst unna. Fullt av aktiviteter var satt opp på dagens "to-do" liste: Musikk, leker, snekkering i snikkarboden, ATV kjøring, båt for de som ville, lek og klatring, natursti, hesteskokasting boccia og grilling. Alle der så ut til å sette pris på happeningen, og kose seg skikkelig. Okkenhaug musikkorps spilte musikk, og Kåre hjalp til med dirigering. Etter hvert tok Gullfiskrockerne fra Inderøy over på musikkfronten.

- Jeg koser meg veldig mye, det her er kjempe artig, smiler Knut Hjelde.

På slutten av dagen møtte Johan Møkkerbakken opp med sprell og show hvor deltakerne kunne være med. Det var populært. Han ble delaktig i utdeling av medaljer og pokal. Høstlekene ble avsluttet med salutt.

