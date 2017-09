Slik kan det bli seende ut på Moan

Nyheter

I formannskapets møte den 6. september står videre arbeid med velodromen på Moan på sakslisten. Det vil ikke bli gjort vedtak om bygging av anlegget, men om hvilket alternativ som skal utredes videre.

Anlegg med tak

Det har i mange år blitt snakket om å bygge en ny velodrom i Levanger, etter at den gamle ble berørt i forbindelse med byggingen av ny vei inn til Sykehuset Levanger.

Det er nå skissert tre ulike alternativ for velodrom på Moan, hvor alternativ to og tre tar utgangspunkt i en beregningsmodell fra NTNU.

I saksopplysningene står følgende skrevet om de ulike alternativene:

Alternativ 1 er en 200 m terrengvelodrom med maksimal helning på 20-25 grader, enkel utførelse oppbygd med masser og med sykkeldekke av asfalt.

Alternativ 2 er en 250 m betongvelodrom basert på NTNUs beregningsmodell, som gjør at velodromen kan utvikles med nøyaktig kurve, overflate og fleksibilitet og på den måten skreddersys som en kombinert rekrutterings- og konkurransebane. Dette alternativet gir mulighet for å bygge et større og bedre velodromanlegg, åpner opp for sambruk av aktiviteter på indre bane som igjen gjør det attraktivt med fremtidig takkonstruksjon.

Alternativ 3 bygger på alternativ 2 og kan realiseres i en senere byggefase. Takkonstruksjon i enten limtre eller eventuelt stålkonstruksjon. Overdekning som enten åpen konstruksjon eller lukket isolert konstruksjon. Tak muliggjør sambruk av hele anlegget, både sykkelflaten og indre bane hele året. Det er eksempelvis plass til en 7er kunstgressbane på indre bane, og med takkonstruksjon over alle disse fasilitetene blir anlegget attraktivt å leie.

Tar høyde for tak Morgendagens banesyklister kan kanskje slippe å bry seg om regnet.

Foreslår alternativ tre

I formannskapet vil rådmannen komme med innstilling om at alternativ 3 utredes videre, blant annet med tanke på at man skal bygge et anlegg som vil skape stor aktivitet over tid og fordi et slikt anlegg gir flerbruksmuligheter. Kostnaden til et slikt anlegg er beregnet til mellom 70- og 90 millioner kroner.

I saksopplysningene står det videre at det er avgjørende med leietakere på dagtid for å kunne realisere dette. Kommunen skriver at de har fått så tydelige signaler fra Levanger videregående og Nord universitet at rådmannen mener det er grunnlag for å vurdere dette alternativet videre. Anlegget vil også bli en sak i kommunestyret.

- Tidligst budsjettsak neste år

Kjersti Nordberg, idrettskonsulent i Levanger kommune, forteller til Trønder-Avisa at det er vanskelig å si når en ny velodrom kan være på plass i Levanger.

- Dette blir tidligst en budsjettsak neste år. Vi tar det når vi har utredningen som kan danne grunnlag for en ny sak, sier Nordberg til avisa.