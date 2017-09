Storsuksess for Åpen gård også i Verdal

Nyheter

Folk har stor sans for å få et innblikk gårdsdrift. Det kan arrangørene av Åpen gård i Verdal notere seg etter søndagens arrangement på Stornesset. Dette er femte året et slikt arrangement går av stabelen, og erfaringene er gode.

Nesten ett tusen

Da Bjørn Erik Indal og Anna G. Skjerve for første gang åpnet sitt tun og fjøs for besøkende kom det folk fra fjern og nær.

– Mellom 800 og 850 var innom, og det er slik det har vært de siste årene, sier Anne Grete Rostad i Verdal landbrukslag.

Fra tidlig formiddag strømmet det på med nysgjerrige som ville lære noe nytt og være med på diverse aktiviteter.

Håndmelking

Melk og melkeproduksjon var blant tingene som stod i fokus.

– Vi hadde ei ku som folk kunne få prøve å håndmelke. Kua stod der til fri bruk, og det gikk veldig bra, sier Rostad.

En melkebil kom også til Stornesset, og folk fikk da se hvordan den prosessen foregår.

I tillegg til å fokusere på melk og melkeprodukter, var det lagt opp til flere aktiviteter. Olav Tiller fikk vist hva gjeterhunder er gode for, og barn fikk en sekvens med kalvevisning. Hesteridning var også i år populært, og ikke minst hopping i høyet.

Samarbeid

Arrangementet Åpen gård er et samarbeid mellom Verdal landbrukslag, Verdal produsentlag og Verdal bygdeungdomslag.

Arrangørene har fått mange gode tilbakemeldinger, forteller Anne Grete Rostad.

– Vi får mye skryt for at vi har et arrangement som ikke koster så mye. Det er gratis inngang, og prisene vi har i kiosken er veldig gode for publikum.

Godt samarbeid

Rostad berømmer alle gode landbrukskrefter og støttespillere som gjør Åpen gård til et arrangement det er lett å gå gjennomført. Sponsorene som er med bidrar med premier som blir trukket på inngangsbilletten.

– Vi har god logistikk på mat og bemanning. Dette er bare artig, sier landbrukslagslederen.