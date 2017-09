– Nye ferjer, veger og parkeringshus bygges på gammeldags vis

Nyheter

– Slik jeg har forstått det så bygges dagens nye ferjer etter en standard som er over 40 år gammel. Det synes jeg høres noe rart ut.

Biler må stå igjen

Børge Lund er midt i innspurten i valgkampen. KrF-politikeren har fått med seg debatten om ytterøyferja, og at kapasiteten har gått ned på enkelte avganger for å tilfredsstille sikkerhetsavstanden mellom bilene.

Dette har medført stor frustrasjon blant de reisende, som har blitt nødt til å stå igjen på ferjekaia når trafikken er på sitt største.

–En Golf har blitt 20 centimeter bredere siden 1970-tallet og fram til i dag. Tar du med speilene i tillegg så har bredden økt med 40 centimeter. Det er i grunnen merkelig at dette ikke har blitt tatt hensyn til, mener Lund.

1971-tall

Andrekandidaten for KrF i fylket sier at begrepet personbilenhet brukes når det legges ut anbud for de ulike ferjesamband. I neste omgang oppgis ofte størrelsen på en ferje i antall personbilenheter.

–MF Ytterøy er oppgitt å skulle ta 38 personbiler. Det forutsetter fire rekker med biler, men flere dager får du kun plass på tre rekker og tilsvarende færre biler. Utfordringen er at størrelsen på bilene baseres på et gjennomsnitt av de 20 mest solgte bilene i 1971.

Vil ha svar fra ministeren

Derfor har Børge Lund henvendt seg til partiets representant i transportkomiteen på Stortinget og bedt han ta saken opp med statsråd Ketil Solvik-Olsen.

–Dette gjelder ikke bare ferjetrafikken. Vi hører til stadighet om biler som bulker i trange parkeringshus fordi det blir brukt standarder som er utgått på dato, sier Børge Lund, og fortsetter:

60cm klaring

–Så har du fylkesveier som blir oppgradert. Gamle Kongevei i Levanger kan være et godt eksempel. Der har det blitt lagt fint til rette for fotgjengere, men samtidig så burde kanskje kjørebanen blitt utvidet i takt med bilene som blir større, og forteller at den asfalterte bredden på veien der er kun 4,50 meter.

Ronny Troset var dagens kaptein på ytterøyferja da vi møtte ham mandag ettermiddag. Han bekrefter at det på de travleste avgangen har vært trangt om plassen, og han hadde gjerne sette at ferja «hans» hadde hatt en meter bredere bildekk.

–Vi praktiserer nå at vi kan ha 60 centimeter klaring på en siden av kjøretøyene, mens vi på motsatt side kan sette dem så nærmere hverandre som vi mener er forsvarlig.

Mannskapet prøver så godt de kan å få med seg så mange kjøretøy som mulig ved å sette de største og minste bilene ved siden av hverandre.

–Fire golfer kan lovlig stå i bredden, men ikke fire Audi A5.

Spent på svaret

Troset forteller også at det er ulik praksis mellom fylkene, og at noen fylkeskommuner har satt som krav at hver enkelt kjørebane på dekket skal være minimum 2,50 meter bredt. Slik er det altså ikke på ytterøyferja.

–Nå har vi malt på gule striper på 60 centimeters bredde. Det skal gjøre det enklere både for oss og bilførerne å se hvor mange biler det er plass til i bredden, sier Troset.

Børge Lund sier det skal bli spennende å høre svaret fra samferdselsministeren.

–Har vi utgåtte regler, så er det vi politikere som kan gjøre noe med det.