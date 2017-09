50 år siden venstrekjøringa - 25 år siden TV2

Nyheter

Sist søndag var det 50 år siden svenskene gikk over fra venstrekjøring til høyrekjøring, slik vi hadde i Norge. Nettstedet Verdalsbilder.no «feiret» jubileet med å trekke frem et tosifret antall bilder fra riksgrensen mot nabolandet. Både riktig gamle bilder og bilder fra nært overgangen til høyrekjøring, blant annet fra Jamtlandsvegens 100-årsjubileum i 1965.

I Innherreds Folkeblad Verdalingen ser det ut til at overgangen gikk forbi uten at det var verdt å nevne i avisas spalter. Der i gården var de mer opptatt av at Sørgata fikk new look, som de kalte det på godt norsk.

Hos Levanger-Avisa tok man seg derimot plass til å gjengi en del retningslinjer fra Trygg Trafikk.

Ny TV-kanal

Heller ikke landets nye tv-kanal TV2 ble nevnt i Innherreds Folkeblad Verdalingen rett rundt første sendedag, annet enn ved å gjengi programoversikten. TV2s første dag på lufta var for 25 år siden i dag. Åpningsshowet i fire deler ble sendt i samsending med NRK til å begynne med, før TV2 ble overlatt til seg selv. For første gang, For annen gang, Hver gang og Godt i gang var tittelen på de fire delene, før det ble amerikansk film ved midnatt - Svindlere med stil.

Allerede dagen etter sendte TV2 sin første fotballkamp på direkten, semifinalen i cupen mellom RBK og Viking, og mandag var de godt i gang med klassikerne Hverdagsliv, VTV (musikkvideoer), God ettermiddag, Norge og det smått hysteriske gameshowet Askeladden.

Klondyke

Levanger-Avisa var litt mer på også her, de kunne melde før TV2-åpningen at det fortsatt var TV2-antenner å få tak i. Man måtte som kjent ha en litt spesiell antenne for å ta inn den nye kanalen via bakkenettet.

– Vi har solgt godt over 500 antenner, men vi fikk inn et nytt parti i går, kunne Paul Ertsaas i Ertsaas og Weie fortelle til Levanger-Avisa. Han hadde fryktet at mange innbyggere på Nesset ikke ville få inn TV2, men kunne berolige med at både beboere i Vassdalen og med hus vendt mot Røstad kunne se den nye kanalen. Utfordringen lå hos beboerne nederst i Nordsiveien.

Antennesalget var god butikk for elektroforhandleren, som kalte det hele et lite Klondyke.

DAB og vitser

Noe Klondyke har kanskje ikke DAB vært i våre dager... Ellers har vel også vitsene om at da svenskene gikk over til høyrekjøring, var de så usikre på om det var en god løsning at de kjørte en prøveperiode for tungtrafikken først, kanskje gått ut på dato...

Uansett, vi gratulerer med jubileum, både til svensker og til TV2, som begge har klart seg godt i henholdsvis 50 og 25 år.