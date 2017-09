Det er lenge siden arbeidsmarkedet i Verdal har vært så bra

Nyheter

Tallene for arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag ved utgangen av august er positive. Ikke minst for Verdals del, der 204 personer nå står helt uten jobb. Dette er en nedgang på 106 fra i fjor på samme tid, og gjør at prosentandelen ledige nå er nede i 2,7.

– Gode tider for industrien i kommunen er hovedårsaken, sier fylkesdirektør i Nav, Vegard Rydningen.

Litt lavere i Levanger

Dermed skiller Verdal ikke lenger seg ut blant de store byene på samme måte som tidligere. Det er nå like stor ledighet i Steinkjer, mens Levanger fortsatt ligger litt lavere med sine 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Konkursen i Born møbler, der 20 personer mistet jobben, har en del å si i Steinkjer, forklarer Rydningen.

Også i Levanger er færre ledige nå enn for ett år siden, nærmere bestemt 30 personer. Til sammen 244 personer er registrert helt ledige.

Selv om de fleste kommunene har lavere ledighet enn Verdal, er ikke forskjellen som den var da Verdal lå rundt fire prosent og resten på to og en halv.

Stabilt på tiltak - flere jobber å få

Tallet på arbeidssøkere på tiltak er ganske stabilt i Verdal, 44 personer nå mot 45 i fjor. Heller ikke i Levanger er forandringen så stor, 39 i år og 44 i fjor.

Mens tilgangen på stillinger i Levanger er omtrent som på samme tid i 2016, med 44 registrerte ledige jobber, er 24 ledige jobber i Verdal åtte flere enn for ett år siden, en oppgang på 50 prosent.

– Ledigheten er i ferd med å flate ut, men det er fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft, så vi forventer at det fortsatt blir et godt arbeidsmarked i fylket fremover, sier Rydningen.