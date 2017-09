Dette var ikke i tråd med boka

Nyheter

Vegtilsynet forteller i en pressemelding at de har gjennomført stikkprøvekontroller på sju arbeidssteder rundt i regionen, og fant flere alvorlige feil. Det til tross for at regionen allerede for seks år siden vedtok å styrke oppfølgingen av arbeidsvarsling.

Trafikksikkerhet

Kvaliteten på arbeidsvarslingen, det vil si hvordan man leder og regulerer trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedene, har direkte betydning for trafikksikkerheten både for trafikantene de som arbeider på anleggene.

Som helhet mener Vegtilsynet at regionen ikke har ivaretatt sikkerheten til trafikantene godt nok. Det påpekes blant annet også at det ikke finnes rutiner på at arbeidsvarsling er fast punkt på byggemøtene.

Vassmarka

To avvik vil bli fulgt opp med Statens vegvesen region midt. Det ene av dem er forholdene på E6 mellom Vassmarka og Ronglan, der det mangler endeavslutninger på langsgående sikring. Samme feil er gjort på E14, og er ikke i samsvar med håndbok N301.

Også mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre er det avdekket feil som vil bli fulgt opp.