Flott veterantur til Skjøtingstua og Furuhøvelen

Turen startet på Skogn, hvor det var samkjøring opp til Dalelva.

Tretti veteraner gikk i samlet følge oppover den gamle stien til Skjøtingen. Vi passerte en gammel nedlagt setervoll, «Dalabustan», og veien var preget av røtter og gammel granskog. Mye erfaring og kunnskap er samlet i det voksne følget.

En av deltakerne kunne fortelle om strylav, grønt granskjegg, som vi fant på noen av trærne. Dette var for de fleste ukjent, men var tidligere ofte brukt som en type antibiotikum, eller rensende middel. Et ekstrakt av dette var godt egnet til å rense verkende sår, kviser og så videre. Meget interessant.

Etter mye regn tidligere, var det ganske glatt i den til dels bratte stien, men alle kom velberget opp.

Kaffe og historie

På Skjøtingstua ble vi møtt med nykokt kaffe på svartkjel. Kjellrun Skjerve fortalte om hytta slik den er i dag, og historien til den gamle hytta som i årevis har vært et yndet friluftsmål både sommer og vinter i Levanger.

Helt siden før krigen har den stått der, først som en jaktbu som to ivrige jegere satte opp. Senere ble den drevet av Levanger Sportslag. En periode hadde Røde Kors hytta, før Skogn Idrettslag overtok den. I september 1996 ble Skjøtingstua åpnet etter restaurering. Det er i tillegg satt opp nytt uthusbygg. Denne bua er alltid åpen og kan benyttes av alle til en rast og pust i bakken.

Driftet av ildsjeler

Oddvar og Kjellrun Skjerve har driftet og vedlikeholdt Skogn IL`s turhytte «Skjøtingstua». Hytta er åpen hver helg i vinterhalvåret. Da er det merkede oppkjørte skiløyper på til sammen 5,5 mil, Torsbustan, Skjøtingen og Tomtvatnet, som ildsjelen Oddvar Skjerve har hatt ansvaret for.

Etter en trivelig kafferast med prat i hyggelige omgivelser, startet tilbaketuren over Furuhøvelen, ca 500 m.o.h. Dette var for mange en ny trase med utsikt over fjell, fjord, og bygder i nærområdet.

Åshild W. Selmer og Kjellrunn Skjerve

Turledere