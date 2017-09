Gaute Børstad Skjervø og Ap vant skolevalget i Verdal og Levanger

Nyheter

Begge de to lokale videregående skolene holdt sitt skolevalg i starten av denne uka, etter at ungdomspolitikerne møttes til debatt begge steder før helgen.

Resultatet av skolevalget er overveldende for Arbeiderpartiet.

Levanger (+- fra 2013 i parentes)

Rødt 2,0 (-1,5)

SV 6,3 (+3,2)

Ap 38,3 (+0,6)

Sp 6,3 (+0,6)

Miljøpartiet De Grønne 7,9 (+3,6)

KrF 5,3 (+2,1)

Venstre 5,5 (+0,3)

Høyre 9,4 (-5,1)

Frp 9,2 (-4,2)

Pensjonistpartiet 0,7

Kystpartiet 2,2 (+1,4)

Demokratene 1,3 (+1,0)

Partiet De Kristne 1,1 (+0,3)

Liberalistene 0,7

Alliansen 2,6

Helsepartiet 1,1

Verdal (+- fra 2013 i parentes)

Rødt 2,0 (+0,3)

SV 2,2 (-1,0)

Ap 37,4 (+3,4)

Sp 17,7 (+6,5)

Miljøpartiet De Grønne 3,8 (-2,1)

KrF 2,7 (+2,3)

Venstre 9,2 (-2,0)

Høyre 11,6 (-5,0)

FrP 9,6 (-4,1)

Piratpartiet 2,7 (-1,7)

Pensjonistpartiet 0,4

Liberalistene 0,2

Alliansen 0,4

Glad for støtteparti-fremgang

Arbeiderpartiets representant i skolevalgdebattene på de to videregående skolene, Gaute Børstad Skjervø, er strålende fornøyd med resultatet.

– I Levanger er vi på 38 prosent, og ingen andre er over 10 prosent. Det er sterkt, kommenterer han.

At Senterpartiet opplever solid økning ved siden av hans eget parti i Verdal, synes Arbeiderpartiets fjerdekandidat i fylket bare er positivt.

– Når vi kommer til selve stortingsvalget, er ikke hvert enkelt partis oppslutning det viktigste, det er å få så mange mandater som mulig. Vi må klare å få over 85 mandater til sammen med de partiene Arbeiderpartiet kan danne regjering med.

Roser lokale ordførere

Selv om skolevalget i og for seg ikke betyr noe for hvilken regjering Norge vil ha de neste fire årene, gir det ofte en pekepinn på hvilken veg vinden blåser.

– Det viser en tendens, og ungdommen i Levanger og Verdal viser i hvert fall tydelig at de ønsker et skifte. De har stemt ned og vist ryggen til den politikken landet har ført de siste fire årene, og de har sett hva våre to lokale ordførere har gjort i samme periode, konkluderer Skjervø.

Småpartiene blir viktige

Likevel tror Arbeiderpartiets unge representant at det blir kjempejevnt kommende mandag.

– Jeg tror det fort kan være hvilke av småpartiene som havner over og under sperregrensa som vil avgjøre hvilken regjering vi får. Jeg tror også at Arbeiderpartiet kan karre seg over 30 prosent i valget, sier Gaute Børstad Skjervø.