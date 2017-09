«HalloVenn» er avlyst

Nyheter

Arrangørene skriver følgende på sine Facebook-sider:

«Vi beklager å måtte bringe dårlige nyheter, men HalloVenn Levanger 2017 er avlyst. Styret som har arrangert disse samlingene i flere år nå, har måttet takke for seg, og vi har desverre ikke klart å finne noen til å ta over ansvaret».

I 2013 sørget ildsjeler for at det ble arrangert en alternativ Halloween-feiring på Nesset ungdomsskole. Hallovenn, som er for barn i alderen 3 til 12 år, fikk den gang 233 barn til å feire Halloween uten skumle kostymer og skremmende innslag. På grunn av den store pågangen, ble festen i 2014 flyttet fra ungdomsskolen til Trønderhallen. Dette har vært et svært populært arrangement og rundt 800 barn har tatt turen de siste årene.

Nå ser arrangørene seg altså nødt til å avlyse.

«Det er ikke besluttet at HalloVenn Levanger skal nedlegges, men at det ikke blir arrangert noe i 2017. Det kan være at vi finner samarbeidspartnere for å kunne arrangere det i 2018».