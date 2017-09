– Berøring er ikke en alternativ behandling

Nyheter

– Det er nok en del holdninger til det, men jeg tenker at det som er nytt får man finne ut av, sier Line Elisabeth Staldvik. Hun er opprinnelig fra Røyrvik, men har bodd på Innherred i mange år.

I lokaler i Kirkegata 14 d, der det tidligere var tannlegepraksis, tilbyr Staldvik nå ulike former for behandling. Det ene er rosenmetoden. Det andre er noe kalt Bemer – hvor man bruker et apparat som skal gi bedre sirkulasjon i kroppen.

– Det er nok en del usikkerhet i forhold til det som er nytt, selv om rosenmetoden ikke er ny. Folk flest vet ikke hva rosenmetoden er for noe, men det handler om respektfull berøring. Jeg ser på pust og muskulatur. Huden er vårt største sanseorgan, og følelser og opplevelser har vi med oss på godt og vondt i kroppens «celleminne», selv om vi mentalt har gått videre, mener Staldvik.

Mye omtalt metode

Staldvik er utdannet rosenterapeut. Hun har også studert arbeidshelse ved det som nå er Nord universitet. Rosenmetoden regnes som en alternativ behandlingsform. I Norge har rosenmetoden fått mye oppmerksomhet på grunn av at prinsesse Märtha Louise er utdannet rosenterapeut. Metoden har vært sett på som omstridt.

Det sies at rosenmetoden skal få spente muskler til å slappe av, gi følelsesmessig innsikt og friere pust.

Staldvik beskriver det som at metoden kan gi innsikt til mennesker med mye tung bagasje og stress av ulik art i livet. Det skal gi en et bedre liv.

– Gir du råd til den som ligger der?

– Nei, det handler om at klienten skal oppdage hvem han er. Jeg kjenner ikke ham, men vi er nysgjerrige i lag, sier Staldvik.

Hun snakker om mønster som brytes, og mestring. Staldvik sier hun har en holistisk tilnærming til kroppen og verden. Hun er opptatt av helhet, det å se hele kroppen. Et begrep flere innen alternativ behandling bruker.

– Ikke alternativt med berøring

Men Staldvik vil ikke si at det er alternativ behandling hun driver. På spørsmål om hvordan hun stiller seg til tradisjonelt helsevesen, svarer hun:

– Det er ikke alternativ behandling jeg driver. Berøring er ikke en alternativ behandling. Det finnes ikke noe alternativ til berøring. Jeg tenker at det hjelper ikke hvor mye man jobber tradisjonelt hvis det ikke styrker personen innenfra. Jeg sier ikke at alle skal tilby denne behandlingen, men jeg tror at vi er tjent med at det er mye forskjellig som tilbys, og jeg kunne tenkt meg mer samarbeid, sier Staldvik.

Selv jobber hun i hjemmesykepleien ved siden av, og er ansatt i Levanger kommune.

– Vi har tradisjonelt helsevesen til å ta av seg det fysiske, og psykiatrien til det psykiske. Er rosenmetoden ment som noe for å erstatte dette?

– Nei. Jeg snakker om det følelsesmessige. Vi har det fysiske for å bevege oss, det psykiske for å tenke, mens det er følelsene som berører oss. Det er noe annet. Jeg tenker at det beste er at det fins et allsidig tilbud som passer forskjellige folk. En kan ikke si at noe er det eneste rette. Jeg har selv avvist folk med tunge psykiske problemer. Det har også skjedd at legevakt er blitt kontaktet.

– Opplever du at folk er åpen for alternativ behandling?

– Jeg tror flere og flere blir det. Folk forstår at det ikke er farlig. Jeg har hatt to til behandling i dag, sier Staldvik som ikke opererer med faste åpningstider, men som gir behandling på bestilling.

Staldvik mener berøring gjennom rosenmetoden gir noe annet enn vanlig menneskelig kontakt.

– Det er godt å bli berørt av folk i nære relasjoner, men å bli berørt «innover» er noe helt annet. Huden er det største sanseorganet, som går rett inn i følelsene, sier Staldvik.

– Bruk helsevesenet ved helseproblem

Kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo i Innherred samkommune sier at rosenmetoden sorterer under alternativ behandling-begrepet.

– Jeg forholder meg til norsk lov, og det er lov å tilby alternativ behandling og oppsøke det. Jeg har ikke noen rolle rundt det, annet enn hvis man tror det er noe som går på helsa løs, sier Holmberg Aunsmo.

– Har du en mening om det er noe som er greit å oppsøke eller ikke?

– Det opererer i feltet der det ikke er krav til dokumentasjon. I prinsippet mener jeg man bør oppsøke helsevesenet om man vil løse et helseproblem, men folk bruker tid og penger som de vil. Jeg anbefaler alle til å ta vare på helsa si med en sunn livsstil og å ta vare på hverandre, sier Aunsmo.