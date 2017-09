De skal lage liv i sentrum

Nyheter

I god tradisjon slår Levanger Musikkforening til med gratis minikonserter på torvet førstkommende lørdag. Korpset spiller 3 minikonserter, mens loppemarked foregår i kjelleretasjen under Grobian.

–Lopper har korpset mottatt av en giver på Nesset, samt lopper fra medlemmene. Korpset har også mottatt gaver som skal legges fram for salg, skriver foreningen i en pressemelding.

Auksjon av instrumenter

I tillegg vil musikkforeningen auksjonere bort instrumenter fra eget lager i Musikkens hus. Lensmann Anne Ulvin støtter korpset som auksjonarius.

–Det er to utrangerte tromboner, to althorn og en altsaksofon som skal auksjoneres bort. Vår oppfordring til folk er å støtte Levanger Musikkforening ved å ta seg en tur på torvet - og kanskje finner man noe som man ikke var klar over at man manglet, frister foreningen.

I tillegg til lopper, konsert og auskjon blir det salg av kaffe og kaker.

–Ønsker du å gi lopper til korpset så kan du kontakte musikkforeningen og levere disse på fredag kveld.

Tretti medlemmer

Høstens store øvingsmål for musikkforeningen er for øvrig markering av 125 års virksomhet, med jubileumskonsert i Festiviteten lørdag 28.oktober

–Medlemstallet er stabilt på tretti aktive medlemmer og i høst har tre studenter ved Nord Universitet meldt seg inn. Korpset øver hver tirsdag i Musikkens hus og Hilde Sand er korpsets dirigent, skriver foreningen.