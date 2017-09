– Å la kalven gå med kua er en god start

Nyheter

I en reportasje i Norsk Landbruk oppfordrer hun flere melkeprodusenter med mindre besetninger å prøve å la kalven gå med kua de første månedene.

Lundgren driver melkeproduksjon i et løsdriftsfjøs fra 1995. Hun tok over ved årsskiftet og tok i mot sin første kalv 25. januar i år. Nå er hun i ferd med å legge om til økologisk drift, og planen var å la kalven gå med kua i tre dager slik det økologiske regelverket krever.

Da de dagene var omme, føltes det helt feil å ta kalven vekk fra kua, så Lundgren bestemte seg for å fortsette å la dem gå sammen.

– Kalven drikker når den vil, og jeg tar ut kua og melker henne morgen og kveld som vanlig, forteller Lundgren.

– Det er mye melk igjen etter at kalven har drukket, men når den begynner å bli to måneder, drikker den så mye at vi må ta den vekk hvis det skal være noe igjen i melketanken, fortsetter hun.

Med en mye større besetning kan det være krevende å få til et slikt opplegg, men Lundgren håper flere med liknende utgangspunkt som henne får opp øynene for driftsformen.

– Kalvene blir utrolig fine av en sånn start. Den første kalven vår hadde en tilvekst på en kilo om dagen!