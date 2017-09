Kurser lag og foreninger i å søke tilskudd

Nyheter

For mange lag og foreninger er det en stadig kamp for å få inn nok midler til både drift og prosjekter. Samtidig finnes det tilskuddsordninger, men det kan være en utfordring å skaffe seg oversikt og finne ut av hva det kan søkes støtte til.

1500 muligheter

–Nå er det blitt enklere å finne penger til lokale prosjekt, sier virksomhetsleder Ingvild Aasen i Verdal kommune.

Hun viser til Tilskuddsportalen. Portalen har katalogisert rundt 1500 tilskuddsordninger, og den er et hendig verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter. Her oppdateres også jevnlig info om aktuelle tilskudd, kalender og søknadsfrister. Måndelig blir det publisert et nyhetsbrev.

Verdal er av rundt 130 norske kommuner som abonnerer og tilbyr tjenesten til ansatte og lokale lag og foreninger.

To-timers kurs

–Verdal kommune inviterer nå frivillige lag og foreninger til kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen. Lag og foreninger kan registrere seg og få tilgang, sier Ingvild Aasen.

Lisensen gir rett til å registrere inntil tre tillitsvalgte per forening.

Mandag 18. september blir det et totimers kurs i kommunestyresalen. Da kommer Per Egil Bakke fra Tilskuddsportalen. Han vil snakke om de mange tilskuddsordningene og hvordan forvaltere prioriterer. På kurset vil Bakke vise hvordan portalen brukes og han vil gi tips til bedre søknadsskrivning. De som er interessert i tilskuddskurset må melde seg på innen onsdag 13. september. Påmeldingen skjer til Servivekontoret.