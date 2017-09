Olivenoljeekspert til Inderøy

Nyheter

Førstkommende onsdag gjester italienske Dr. Antonio Giuseppe Lauro Øyna i Inderøy med sitt foredrag om olivenolje. Det er første gang han reiser rundt i Skandinavia med dette foredraget, og før han kommer til Trøndelag står blant annet Canada og Argentina på besøkslisten.

- Dr. Lauro er en av verdens beste olivenoljesmakere, og reiser verden rundt for å lære bort hva som kjennetegner førsteklasses olivenolje. Han er en veldig travel mann, og det er en stor ære å få være vertskap når han endelig kommer til Norge, sier daglig leder i Gold of Italy, Lise Løseth i ei pressemelding.

Løseth importerer og selger olivenolje, krydder og lakris fra Italia gjennom firmaet Gold of Italy. Mannen hennes bor i Italia og produserer selv en olivenolje som fikk sølvmedalje under en konkurranse i Palermo i fjor.

Denne er blant oljene som Lauro vil fortelle om, og arrangørene melder at det selvfølgelig vil bli mulighet for å smake på de ulike typene, i tillegg til at Øyna skal stille med smaksprøver av mat som passer til disse.

Ifølge pressemeldingen er det 60 plasser til arrangementet 13. september.