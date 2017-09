Nyheter

Musikalartisten fra Levanger befinner seg for tiden i Florida, nærmere bestemt Fort Lauderdale, hvor han jobber på cruiseskipet Carnival Cruise Line som går fra Miami til Bahamas.

Evakuerer

Hans Erik og hans kollegaer gikk i land i Fort Lauderdale for en uke siden, og nå forbereder de seg på at orkanen Irma skal treffe den amerikanske delstaten. Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert ute i selve Atlanterhavet. Den har forårsaket vindkast på opptil 100 meter per sekund, skriver NTB.

Etter først å ha truffet Antigua og Barbuda, beveget orkanen seg over eller nær flere andre karibiske øyer. Den passerte den amerikanske øya Puerto Rico og var torsdag på vei mot Den dominikanske republikk og Haiti. Orkanen har forårsaket store ødeleggelser og flere har mistet livet.

Irma ventes å treffe den amerikanske delstaten Florida i helgen, og her er over 150.000 mennesker blitt bedt om å evakuere, skriver nyhetsbyrået videre.

- Spøkelsesby

En av byene hvor innbyggerne nå har blitt bedt om å evakuere er Miami, som ligger cirka 50 kilometer unna Fort Lauderdale, hvor Hans Erik befinner seg. En kollega av han måtte kjøre til Miami onsdag, og vedkommende rapporterte at det hadde blitt en spøkelsesby.

- Miami som normalt sett er en turist- og strand-by, hvor det koker over av mennesker, var helt tom. Folk har pakket opp, evakuert og kjørt nordover. Bensinstasjonene er tomme for drivstoff og matbutikker er tomme for vann, hermetikk og tørrmat. Andre ting for å beskytte seg mot Irma er også utsolgt. Ordtaket stille før stormen har blitt virkelighet og jeg og mine kollegaer kjenner på dette, sier han til Innherred.

Sammen med kollegaene sine har han nå søkt tilflukt i Carnival Cruise Line sine lokaler i byen, som ifølge levangsbyggen skal være "hurricane safe".

- Akkurat nå har vi forberedt oss med mat, vann, batterier, lommelykter og andre nødvendige ting, i tilfelle de ber oss om å komme så raskt som mulig og hvis vi må evakuere, sier han.

- Skrekkblandet følelse

Hans Erik forteller at han og de andre er veldig spente på hvordan dette kan gå.

- Det er vel en litt skrekkblandet følelse, spennende, men samtidig vet jeg hvor alvorlig dette kan bli. Folk har allerede mistet livet der Irma har truffet, sier levangsbyggen og legger til:

- Man må vel bare holde hodet kaldt og lytte til hva som blir anbefalt fra myndighetene og selskapet jeg jobber for, sier han.