Samler inn penger til barn med marsj og middag

Nyheter

SOS barnebyer i Nord-Trøndelag ble nylig ferdig med sitt flerårige storprosjekt, Nordtrønderhuset, som er et familiehus i Mwanza i Tanzania.

Nå er et nytt satsingsprosjekt på trappene, denne gangen i Kosovo.

SOS-barnebyer Kosovo har i dag fire familieprogram i og i området rundt hovedstaden Pristina.

–Denne gangen skal vi ikke bygge hus. Denne gangen skal vi drive familiestyrking, og vi har forpliktet oss til treår i første omgang. Vi hjelper familier som ikke har noe å leve av eller som har det vanskelig på ulike måter. Vi ønsker å bidra til å holde familier sammen, slik at barn kan bo sammen med sin biologiske familie hvis det er hensiktsmessig, sier Ingrid Hallan, fylkesleder for Frivillige for SOS-barnebyer i Nord-Trøndelag.

For å få inn midler til dette arbeidet har foreningen flere arrangementer på gang.

Middag med mening

Nå førstkommende fredag arrangerer de «Middag med mening», hvor Line Hofstad i Smak og hennes to kokker står for en fireretters meny som SOS-barnebyer får og selger til gjestene sine. Middagen er fulltegnet, alle 86 plassene ble nærmest revet bort. I tillegg til god mat kommer Thomas Brøndbo og har konsert, og Ingrid Elise Andersen er kveldens toastmaster.

–At alle disse stiller opp gratis for oss, det er helt fantastisk, berømmer Hallan.

Marsj i Markabygda

Førstkommende søndag er det arrangement i familiens tegn. Da er det duket for årets barnebymarsj, og denne gangen legges marsjen til Bumyra skistadion i Markabygda.

–Vi har valgt Bumyra for å gjøre det kjent for flere for en flott stadion det er. Her vil vi ha natursti, ansiktsmaling, sang og musikk, konkurranser for barna, salg av kaffe og kaker og så videre. Værmeldinga er veldig bra foreløpig så hit håper vi virkelig det kommer mange, sier Hallan og legger til:

–Det er ungdommer i UngSOS som vil stå for det meste av aktiviteter på søndag. Det er så artig for nesten 100 ungdommer har meldt til UngSOS i Nord-Trøndelag og dermed er vi det fylket med fleste engasjerte unge.

Det arrangeres for øvrig også barnebymarsj i Steinkjer søndag 17. september.