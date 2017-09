Emma (15) fikk belønning for matteleksene

Nyheter

Emma Strømmen og klassen hennes ved Verdalsøra ungdomskole deltok i vår på et mattemaraton, som er en konkurranse via nett, utviklet av det norske selskapet Kikora.

Ivrige deltakere fra Volden

Konkurransen har som mål å motivere og inspirere, og å gjøre repetisjonsarbeidet på slutten av året morsomt for både elever og lærere, skriver selskapet i en pressemelding.

Elevene som fullførte minst et maraton var med i trekningen om premier, og blant 70 000 deltakere ble verdalingen Emma Strømmen en av åtte vinnere.

Tilsammen​ 19,37 ​millioner matematikkoppgaver ble løst på nettet i mai-måned og de beste klassene møttes til en landsfinale i Oslo i august. Verdalsøra ungdomsskole var ikke blant disse, men Volden barneskole kom på lista over de fem skolene i Norge som hadde løst flest oppgaver per elev.

Ikke så glad i matte

Emma har nå begynt sitt første år på helse og oppvekst ved Verdal videregående skole, og fikk premien etter konkurransen først nå.

- Jeg hadde egentlig glemt hele greia, men plutselig fikk jeg beskjed om at den hadde kommet i posten, sier hun til Innherred.

15-åringen påpeker at hun ikke er så glad i matte, men at maratonet på nettet gjorde det litt artigere. Akkurat hvor mange oppgaver hun klarte å løse husker hun ikke, men forteller at hun gjorde noen ekstra for å prøve å vinne konkurransen. Og det var kanskje lurt, da hun nå har fått seg en ny pc hun kan bruke i skolesammenheng.

- Jeg fikk pc da jeg begynte på videregående også, men på denne kan man flippe skjermen helt rundt, sier hun.